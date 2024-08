2. Nő a cukorbetegség kockázata

A rostok nem csupán az emésztésben, de a vércukorszint szabályozásában is fontos szerepet töltenek be. Az alacsony rosttartalmú ételek hirtelen emelik meg a vércukorszintet, ami hosszú távon diabétesz kialakulásához vezethet. Egészséges felnőttek bevonásával végzett tanulmányban kutatók kimutatták, hogy amikor a résztvevők glutént fogyasztottak, kisebb valószínűséggel diagnosztizálják náluk a 2-es típusú cukorbetegséget, ráadásul minél több glutén volt az étrendben, annál kisebb volt a cukorbetegség kockázata. A glutént tartalmazó egészséges élelmiszerekben található rostok, vitaminok és tápanyagok jótékony hatásúak az általános egészségére is, emellett csökkentetik a szív,- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét is.

3. Vitaminok és tápanyagok hiánya

Noha határozottan vannak glutént tartalmazó egészségtelen ételek, azért vannak szép számmal olyanok is, amelyek egészségesek, megadják a szervezetnek a megfelelő működéshez szükséges tápanyagokat. A rosthiányhoz hasonlóan az ok nélküli gluténmentesség vitamin- és tápanyaghiányhoz is vezethet. A búza, árpa és rozs nagyszerű forrásai lehetnek olyan könnyen felszívódó és beépülő tápanyagoknak, mint például a B-vitamin, folsav, vas, cink, foszfor vagy kalcium. Nem véletlen, hogy a cöliákiában szenvedőknél rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem alakult-e ki hiánybetegség a mentes étrend miatt. Esetükben elengedhetetlenül szükséges a vitaminok szedése, hogy így pótolják ezt a hiányt. Emellett egy kutatás kimutatta, hogy a gluténmentes diétát folytatók vérében és vizeletében megemelkedett a nehézfémek szintje – valószínűleg a gluténmentes élelmiszerekben előforduló helyettesítő anyagok miatt.