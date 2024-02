Egészséges reggeli: két édes és két sós verzió, hogy egész nap energikus legyél

A zöldséges tojásrántotta energiát ad!

Forrás: Shutterstock

Házi granola

Sokan úgy vélik, a bolti, agyoncukrozott granola egészséges. A válaszunk egyszerű: nem! Azonban az otthon elkészített verzió már abszolút minőségi alapanyagokat tartalmazhat, ha jól állítod össze a hozzávalókat. Alapként használhatsz zabot (akár gluténmentes verzióban is), majd jöhet hozzá annyiféle mag és cukrozatlan aszalt gyümölcs, amennyit csak a spájzban találsz. Azonban a gyümölcsöknek köszönhetően már eleve egy édesebb ízt kapunk, éppen ezért érdemes óvatosan bánni a mézzel! Keverd össze az összes hozzávalót, majd tedd egy tepsibe. A sütőben 180 fokon körülbelül 25 perc alatt aranybarnára sül a massza. Ha kihűlt, törd szét apróbb darabokra, s meg is van a mennyiséged egy jó ideig. Ízesítőként használhatsz kakaóport, fahéjat, gyömbért, esetleg vaníliakivonatot is. Növényi tejjel tálalva tökéletes reggeli lehet számodra.