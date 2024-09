Új fejezetet nyit a kannabisz az öregedés elleni harcban: ígéretes kutatási eredmények

A kannabiszról sokaknak valószínűleg olyan lusta kábítószer-használók jutnak az eszébe, akik napjaikat céltalanul töltik, és semmit sem érnek el. Lehet, hogy eszükbe jutnak a szakértők figyelmeztetései is, amelyek a drog fiatalok agyára gyakorolt káros hatásaira figyelmeztetnek. Egy német és izraeli kutatócsoport azonban most bebizonyította, hogy az alacsony dózisú, hosszú távú kannabisz használat az agyat még idősebb korban is fitten tarthatja, sőt, akár vissza is fordíthatja az öregedési folyamatokat. Ebben pedig egy bizonyos fehérje játssza a fő szerepet.

Kannabisz és öregedés: a THC az új reménye az agyi frissességnek

A bonni Egyetemi Klinika és a jeruzsálemi Héber Egyetem közös kutatása felfedte, hogy a hosszú távú, alacsony dózisú THC-kezelés nemcsak az agy kognitív képességeit javítja, hanem lassíthatja az öregedési folyamatokat is. A THC először növeli az agy energia- és szinaptikus fehérje-termelését, ami új szinapszisok képződéséhez vezet, majd csökkenti az mTOR aktivitást, ami hozzájárul az általános öregedési folyamat lassításához. Ezen eredmények alapján a THC potenciálisan új lehetőségeket nyithat meg az anti-aging és kogníciót támogató gyógyszerek fejlesztésében, bár ezek még a jövő zenéi.

A korábbi anti-aging stratégiák kontraproduktívak lehetnek

Az mTOR (Mechanistic Target of Rapamycin) fehérje szabályozza a sejtek növekedését és anyagcseréjét, ezáltal jelentős hatással van az öregedésre. Az anti-aging hatás az mTOR aktivitás csökkentésén alapul, amit például sporttal vagy kalória csökkentett étrenddel érhetünk el.

Azonban az mTOR aktivitás csökkentésével kevesebb új szinapszis képződik az idegsejteken, ami a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. „Ezért az mTOR aktivitás csökkentésére épülő anti-aging stratégiák nemcsak hatástalanok lehetnek, hanem akár kontra produktívak is az agy öregedése ellen," – magyarázta Prof. Dr. Andreas Zimmer, a bonni Egyetemi Klinika Molekuláris Pszichiátriai Intézetének igazgatója. A kutatók legújabb munkájuk során úgy tűnik, megtalálták a stratégiát, amely megoldást kínálhat erre a dilemmára.