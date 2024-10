A zöld széklet betegségek tünete is lehet - Ekkor kell orvoshoz forulni

A vécézési szokásokról beszélni nem igazán illik, pedig mindannyian tudjuk, ahogy a vizelet, úgy a széklet is sokat elárul az egészségünkről. Mivel megkérdezni nem merik, sokan a neten teszik fel a nagy kérdést: „Miért zöld a székletem?” Persze nem így kérdeznek rá, de a jólneveltség azt diktálja, hogy mi se nevezzük nevén a gyereket. Holott a kérdés fontos, hiszen a válasz, azon kívül, hogy mit eszünk, azt is megadhatja, ha van, akkor mi a probléma az emésztésünkkel.

A széklet színe sokat elárul az egészségről

Forrás: Shutterstock

Vágjunk is bele: mi okozhat zöld székletet?

Ha zöld székletről van szó, a leggyakoribb magyarázat erre a táplálkozásodban van. Ha eddig nem tapasztalt változás történik a végtermék színében, nagy eséllyel olyasmit ettél, ami nem tartozik a napi táplálkozásodhoz. A színváltozás mögött sokszor a szó szoros értelmében több zöld ételek fogyasztása áll. Többek között a brokkoli, a kelkáposzta, a spenót, a borsó, a spárga is okozhatja. Ezeknek a sötétzöld ételek magas a klorofill tartalma — a növények a klorofill segítségével nyernek energiát a napfényből. De nemcsak a zöld, hanem más ételek is zöldre színezhetik a székletet. A kék vagy lila színű ételek — pl. az áfonya, a turmixok, a szénsavas italok, a cukormázban lévő ételfestékek és a jégkrémek — fogyasztása is okozhat elszíneződést.

Amikor betegség és/vagy gyógyszeres kezelés áll a háttérben

Talán meglep, de zöld székletet okozhat akár egy antibiotikumos kúra is, de egy gyomor-bélrendszeri (GI) betegség is lehet az ok. Ha ilyen fertőzésed van, valószínűleg azt is észreveszed, hogy gyakrabban jársz vécére.

A Crohn-betegség azon GI-betegségek közé tartozik, amelyek az elszíneződést okozhatják. Ez jelentős gyulladást okoz az emésztőrendszeredben, ami hasmenéshez, hasfájáshoz és görcsökhöz, sőt, akár véres széklethez is vezethet.

A cöliákiában, azaz gluténérzékenységben szenvedők szintén tapasztalhatnak zöld elszíneződést a betegség mellékhatásaként.

Súlyosabb betegségek is felmerülhetnek

A zöldes színű székletet olyan baktériumok okozhatják, mint a szalmonella, a norovírus vagy akár egy giardia nevű parazita. Ezek hatására a belek a normálisnál gyorsabban ürülnek ki, és innen ered az elszíneződés. Egyeseknél előfordulhat, hogy nem diagnosztizált máj- vagy epehólyag-betegségük van. A zöld székletet okozhatja az epesavas hasmenésnek nevezett állapot is, amikor az epe a székletben marad anélkül, hogy visszaszívódna, és ez okozza az elszíneződést.