A túlzott cukorfogyasztás csecsemőkorban a későbbi egészségünkre is hatással van

Egyes becslések szerint ha csecsemőkorunkban kevesebb cukros ételt kapunk, az akár több évvel is késleltetheti vagy teljesen meg is előzheti a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulását. A szakemberek szerint a túlzott cukorfogyasztás csecsemőkorban a későbbi egészségünkre is káros lehet.

A túlzott cukorfogyasztás csecsemőkorban későbbi egészségi gondokhoz vezethet

Forrás: Shutterstock

A túlzott cukorfogyasztás csecsemőkorban a legkárosabb

A legújabb kutatások szerint a cukorfogyasztás csecsemőkorban meghatározza, hogy később milyen lesz az egészségi állapotunk. Ezért a cukorbevitel minimalizálása már a megszületésünktől nagyon fontos, sőt, a túlzott cukorfogyasztás különösen ártalmas a fejlődés korai szakaszában. A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a csecsemőkorban túl sok cukornak kitett gyerekek nagyobb eséllyel szembesülnek későbbi életük során anyagcsere-problémákkal, mint például az inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség. A kutatás szerint az anya túlzott cukorfogyasztása a terhesség és a szoptatás alatt befolyásolja a gyermek anyagcseréjét és inzulinszintjét.

Hogyan hat az anya túlzott cukorfogyasztása a magzatra?

Egy közelmúltbeli felmérés a második világháború alatt az Egyesült Királyságban élő embereket vizsgálta, amikor szigorú élelmiszer-adagolási rendszer volt érvényben. Ebben az időszakban, ahogy mindenki, úgy a várandós és szoptató anyák is csak minimális cukorhoz jutottak. A kutatás szerint az ebben az időszakban született embereknél jóval kisebb volt a 2-es típusú cukorbetegség és a magas vérnyomás előfordulási aránya. Az eredmények arra utalnak, hogy a cukorbevitel csökkentése már a várandósság alatt nagyon fontos, a kevesebb cukorfogyasztás 20-35 százalékkal csökkentheti a későbbi anyagcsere-betegségek kockázatát.

A cukorbevitel csökkentése már a várandósság alatt nagyon fontos

Forrás: Shutterstock

A túlzott cukorfogyasztás tünetei gyerekeknél

A csecsemők és kisgyermekek esetében a túlzott cukorfogyasztás jelei sokszor már korán észrevehetőek. A túl sok cukor a csecsemők és kisgyermekek vércukorszintjét gyorsan megemeli, amely gyakran ideiglenes hiperaktivitáshoz, ingerlékenységhez és energiaszint-ingadozásokhoz vezet, ezek tulajdonképpen a úgynevezett cukorsokk tünetei. A gyakori magas cukorbevitelnek hosszú távon elhízás a következménye, amely gyermekkorban fokozott kockázatot jelent a későbbi 2-es típusú cukorbetegség és inzulinrezisztencia kialakulására. A túlsúlyos vagy elhízott gyerekeknél gyakoribbak az anyagcsere-betegségek és a kardiovaszkuláris problémák, amelyek felnőttkorban súlyosabb egészségi következményekhez vezethetnek. A gyermekek fejlődő idegrendszere is érzékenyen reagál a túlzott cukorfogyasztásra. A túl sok cukor befolyásolhatja a koncentrációképességet és a memóriát is, ezek pedig kedvezőtlen hatással lehetnek a gyerekek iskolai teljesítményére és társas kapcsolataira.