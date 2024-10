5 intő jel, hogy az étrendedben túl sok a cukor

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, akkor egészséged érdekében fontold meg, hogy érdemes lenne korlátoznod a cukorfogyasztásodat. Ha hozzá vagy szokva, hogy sok cukrot eszel, fokozatosan csökkentsd a cukorbevitelt, így elkerülheted a cukor elvonási tüneteinek kellemetlenségeit és a sóvárgást. Válassz egészségesebb alternatívákat, mint a nádcukor, a méz, a datolyaszirup, vagy a rizsszirup. Ne feledd: ezeknél is fontos a mértékletesség. Az édesítőszerekkel is érdemes vigyázni, mert ezek rossz hatással lehetnek a bélflórára, ráadásul növelhetik a cukor és az édes íz iránti vágyat.