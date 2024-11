Téli megújulás: ezért jó a köpölyözés a testednek

Emlékszel 2016 nyarára, amikor Michael Phelps amerikai úszó a nyári olimpiai játékok alatt vörös foltokkal a hátán ugrott a medencébe? A sportoló köpölyözésen vett részt, ami akkor nagyon berobbant a köztudatba pedig már sokkal korában is létezett. 2004-ben Gwyneth Paltrow a vörös szőnyegen sétált végig a köpölyözés nyomaival a hátán, ezután pedig Madonna posztolta a hátát az Instagramra köpölyözés után, de Justin és Hailey Bieber is mutatták már ennek nyomait a hátukon strandolás közben. Mire jó a köpölyözés és miért lett most újra olyan népszerű?

A köpölyözés után megjelenő foltok pár nap alatt eltűnnek.

Forrás: Shutterstock

Ezért jó köpölyözés a testednek

A köpölyözés kezelés az ókori Egyiptomba és Kínába nyúlik vissza, és a keringés és az immunrendszer erősítésétől kezdve az idegek megnyugtatásán át akár a pattanások kezeléséig mindenre használható, megfizethető árban elérhető a kezelés, de, akár otthon is végezheted saját köpölyözőkészlettel és bizonyos szabályok betartásával.

Mi az a köpölyözés?

A köpölyözés és a nyomok, amiket maga után hagy ijesztően hangozhatnak, de a folyamat egyszerű és hatásos. A testedre egy szívócsészét helyeznek, amely felemeli a kötőszövetet és az izmokat, így enyhe nyújtást hoz létre és fokozza a vérkeringést.

Fogsz találkozni statikus köpölyözéssel, amikor a köpölyöző csésze a tested egy fix pontjára van helyezve, mint például a hát, és erős hatása miatt nyomot hagy. Egy másik fajta köpölyözés az, amikor a csészét mozgatják, és a kezelést végző szakember egy síkos anyagot használ, amivel a csészét mozgatni tudja a bőrön. Ez kevesebb nyomot hagy, de akár az arcbőrön is lehet használni.

A köpölyözés előnyei

Segíti az izmok regenerálódását

Az egyik klasszikus ok, ami a köpölyözés mellett szól az izmok javítása. Ha feszesek az izmaid, fájnak vagy akut fájdalommal találod szemben magad, akkor sokat segíthet. Egy 2021-es tanulmány szerint a köpölyözés nyomást gyakorol a lágyszövetekre és az erre kialakuló stressz az erekben arra készteti a szervezetet, hogy gyulladáscsökkentő fehérjéket hozzon létre, amelyek segíti az izmok regenerálódását.