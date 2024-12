Sokszor a testünk adja tudtunkra, hogy mentális gondjaink vannak. Íme néhány tünet, amely azt jelezheti, hogy valami nincs rendben, és több figyelemre, lelki támaszra, netán orvosi segítségre van szükségünk.

A depresszió fizikai tünetei

Tartós fejfájás vagy migrén

Ha gyakran kínoz fejfájás, annak több oka is lehet, de amikor szinte mindennap jelentkezik, előfordulhat, hogy a háttérben lelki eredetű problémák állnak. A stressz, a szorongás, sőt a szomorúság okozta feszültség olyan fejfájást is kiválthat, amely nem reagál a szokásos fájdalomcsillapítókra. A fájdalom gyakran a fej és a nyak környékén kórosan feszülő izmokból ered, és el is múlik, ha sikerül felvennünk a harcot a stresszel.

Izomfeszülés és hátfájás

A depresszió gyakran párosul fizikai feszültséggel. Sokak számára a váll és a hát a legérzékenyebb terület, ahol a mindennapi stressz és szorongás felhalmozódik. Ez a folyamatos feszültség különböző mértékű fájdalmakhoz vezethet. Ha úgy érzed, hogy nincs egyetlen nyugodt pillanatod sem, érdemes elgondolkodni azon, hogy a hátfájdalom nem csupán a mozgásszegény életmód vagy a rossz tartás következménye, és mélyebbre kell ásni.

Hirdetés

Emésztési problémák

A szorongás és a depresszió nem csupán a gondolatainkban és az érzéseinkben nyilvánul meg: a gyomor és a bélrendszer – amelyet nemhiába neveznek a második agyunknak – ugyancsak érzékenyen reagál a lelkiállapotunkra. A stressz, szorongás és a folyamatos nyomás hatására sokan tapasztalnak emésztési panaszokat, mint például gyomorgörcsöt, puffadást, hasmenést, hányingert, vagy akár tartós étvágytalanságot. Az emésztési zavarok és az állandó hasfájdalmak krónikussá is válhatnak, így érdemes segítséget kérni a lelki háttér kezeléséhez.

Álmatlanság

Ha depressziósak vagyunk, gyakran lép fel zavar az alvási ciklusban, amitől a mindennapok elviselhetetlenül nehézzé válhatnak. A szorongó, feszült gondolatok, a nyomasztó érzések sokszor már lefekvéskor nem hagynak minket nyugodni, így nemcsak elaludni nehéz, de a mély és pihentető alvás is elmarad. Sokan este könnyen elalszanak, de hajnalban felébrednek és csak forgolódnak. A kialvatlanság tovább rontja az amúgy is törékeny mentális állapotunkat, hiszen a fáradtság és az ingerlékenység miatt az érzelmi egyensúly megőrzése még nehezebb feladat. Sokan ezért egyfajta ördögi körben találják magukat: a lelki terhek miatt nem tudnak aludni, az alvás hiánya pedig tovább ront a tüneteken.