3 tanács az újévi karcsúságért: ezekben rejlik a siker titka

Év elején sokan elhatározzák, hogy egészségesebben táplálkoznak, és megszabadulnak a felesleges kilóiktól – egyszer és mindenkorra. Most adunk egy kis segítséget, hogy az idei esztendőben tényleg eredményes legyen az életmódváltás, amelynek során hatékonyan, az egészséged és az energikusságod megőrizve tüntetheti el magadról a pluszkilókat.

A reggeleket, az ebédidőt és az estét is mindig három alapelv szerint érdemes alakítani. Emellett bemutatunk három hatásos gyakorlatot, három alakkímélő receptet, és tanácsot adunk a mentális erősítéshez is!

Az egyik legnépszerűbb újévi fogadalom az életmódváltás

Forrás: Shutterstock

Életmódváltás egyszerűen!

Alapelvek:

helyes táplálkozás

rendszeres testmozgás

kitartó hozzáállás

Az alábbi áttekintés bemutatja, milyen gyakorlatokat kell végezni, és mit ehetsz, ihatsz.

Reggelente:

Felkelés után igyál meg 1 nagy pohár vizet egy kis citromlével, és mondd ki hangosan az elhatározásaidat.

Vagy most, vagy este végezd el a 3 alakformáló gyakorlatot.

Reggelitipp: rántotta sovány sonkával

Ebédidőben:

Ismét tudatosítsd magadban az elhatározásaidat.

Adj magadnak néhány szabad percet, és végezz mély ki- és belégzéseket. Ezzel elűzheted, de legalábbis tompíthatod a stresszt.

Ebédtipp: grillezett csirkemell zöldséges rizzsel

Esténként:

Ha reggel nem végezted el a három alakformáló gyakorlatot, akkor most eljött az ideje!

Ismét mondd ki hangosan az életmódváltással kapcsolatos mantrákat.

Vacsoratipp: vegyes saláta marhahússal

Testmozgás:

Ezekkel a hatásos gyakorlatokkal az egész tested megdolgoztathatod.



1. Törzserősítés

Helyezkedj el négykézláb a talajon. A hasizmod feszítsd meg, majd nyújtsd ki a bal karod előre, a padlóval párhuzamosan, a jobb lábad pedig ugyanígy hátrafelé. Kilégzés közben érintsd össze a bal könyököd és a jobb térded a hasad alatt, és közben domborítsd a gerinced. Utána belégzés közben térj vissza a kiinduló pozícióba. Ismételd meg tízszer, majd válts oldalt.

2. Állóképesség

Ugrókötelezni a legtöbben óvodáskorunk óta tudunk. Gondoltad volna, hogy ez a sport remekül fejleszti az állóképességed, és javítja a koordinációs képességeket is? Napi 10-15 percet érdemes rászánni!

Tipp: ha az ugrókötelezésről egészségügyi okokból le kell mondanod, iktass be helyette egy 20 perces, tempós sétát!

3. Nyújtás

Ülj le a földre kinyújtott lábbal. Közelítsd az orrod a térdedhez, és hagyd, hogy a hátad gömbölyödjön. Ne fejts ki nagy erőt, majd a gravitáció segít a feladat elvégzésében! Akár egy kispárnát is a lábaidra helyezhetsz, és a felsőtestével rádőlhetsz. Tartsd ki a pozíciót 30 másodpercig, utána lassan egyenesedj fel.