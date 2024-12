Északi diéta az új őrület: ez legalább hatásos is!

Mióta világ a világ, mi nők szeretnénk, ha kifogástalan lenne az alakunk, de a rengeteg diéta között nehezebb kiigazodni, mint valaha. Most mutatunk egyet, ami garantáltan hatásos lesz.

Mindenki szeretne csinos lenni, de egyre nehezebb eligazodni a rengeteg diéta között.

Felfedjük az északi nők szépségének titkát: a kulcs az északi diéta!

Most megmutatjuk, hogyan csináld!

Rengeteget hallottunk már a mediterrán diétáról, amely a sztárok egyik legnépszerűbb módszere. Ez nem véletlen, hiszen a friss alapanyagok, a sok zöldség és gyümölcs miatt valóban egészséges. Az északi diéta titka is hasonló dolgokban rejlik. Ugyanis a dánok, norvégok, svédek, finnek is szívesen használnak szezonális alapanyagokat, különösen olyanokat, amelyek az adott országra jellemzők. Lehetőleg minél több omega-zsírsavat, an­ti­oxi­dánst, friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, kerülik a feldolgozott élelmiszereket, a káros zsírokat, a vörös húsokat. Vagyis ez a módszer nem csak abban segíthet, hogy megszabaduljunk néhány kilótól: akkor is érdemes követni a tanácsokat, ha átállnánk egy kiegyensúlyozottabb étrendre.

7 fő szabály:

1. szabály: Az ételeknél a teljes kiőrlésű gabonákon és a szezonális termékeken legyen a hangsúly.

2. szabály: Együnk gyakran keveset, kerüljük a cukrot, a sót és a feldolgozott élelmiszereket.

3. szabály: Naponta legalább hatszor együnk gyümölcsöt vagy zöldséget valamilyen formában (nyersen, köretként, nasiként).

4. szabály: Hetente kétszer együnk csak zöldségekből álló fogásokat és halat. Próbáljuk mérsékelni a hús és a tejtermékek fogyasztását.

5. szabály: Ne számolgassuk a kalóriákat! Ha úgyis egészséges ételeket főzünk a diéta alatt, akkor nincs rá szükség.

6. szabály: Használjunk minél kevesebb zsiradékot a főzés során. Ezt úgy oldhatjuk meg, hogy egy kevés ecetet adunk az ételekhez, esetleg mézzel vagy melasszal helyettesítjük.

7. szabály: Só és bors helyett használjunk inkább friss zöldfűszereket az ízesítéshez. De ízfokozónak használhatjuk az ecetes uborkát, a céklát, a rebarbarát és a paradicsomot is.

Jellemző fogások:

Gyümölcsök

Halfélék

Diófélék

Zöldségek

Hüvelyesek

Vadhús

Zab