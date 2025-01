A tüsszentésben több izmunk is részt vesz, hogy végül megszabaduljunk a különböző szennyeződésektől és kellemetlenséget okozó anyagoktól, éppen ezért nem szabad visszatartani.

Soha ne tartsd vissza a tüsszentést!

Forrás: Shutterstock

Miért tüsszögünk, mi történik a folyamat során?

A tüsszentés automatikus reflex, amely az orrnyálkahártyát ért irritáció hatására indul be. Az irritáló anyagok lehetnek porszemcsék, pollenek, füst vagy vegyszerek is, de erős fény is kiválthatja, ez utóbbit fotikus tüsszentési reflexnek nevezik. Amikor az irritációt okozó anyag eléri az orrnyálkahártya idegvégződéseit, azok jelet küldenek az agynak, amely azonnal elindítja a tüsszentési reflexet. A folyamat során a mellkas összehúzódik, majd nagy sebességgel, a száj- és orrnyíláson keresztül kilélegezzük a levegőt. Egyetlen tüsszentés során a levegő elérheti a 150-160 km/óra sebességet is, ami lehetővé teszi az irritáló anyagok gyors eltávolítását.

Hirdetés

A leggyakoribb okok

A tüsszögés leggyakoribb oka a felső légúti megbetegedés és az allergia. Az előbbi többnyire egy hét alatt elmúlik, az allergiás nátha azonban hosszabb ideig tart. Ilyenkor a testünk az egyébként ártalmatlan anyagokat is fenyegetésként azonosítja, és folyamatosan próbál „megszabadulni”, megtisztulni tőlük. Ha sorozatos tüsszentéstől szenvedünk, amihez orrdugulás, szem-, orr- vagy torokviszketés is társul, akkor okkal gyanakodhatunk arra, hogy allergia áll a tünetek hátterében. Ha a tüsszögés mellett rossz a közérzetünk is, fáj a fejünk, esetleg lázasak vagyunk, valószínűleg nem allergia, hanem nátha lehet a kiváltó ok.

Hogyan tüsszentsünk helyesen?

A helyes tüsszentési módszer segít a fertőzések terjedésének megelőzésében. Fontos, hogy mindig zsebkendőbe vagy a könyökhajlatunkba tüsszentsünk, ne a tenyerünkbe! Ha a tenyerünkkel fogjuk fel a tüsszentést, utána tárgyakat megfogva továbbadhatjuk a baktériumokat vagy vírusokat.

Az alapszabályok a következők: Használjunk papírzsebkendőt, amelyet azonnal dobjunk ki a tüsszentés után! Tüsszentsünk a könyökhajlatunkba, ha nincs kéznél zsebkendő! Ha mégis a tenyerünkbe tüsszentettünk, utána mossunk alaposan kezet, hogy elkerüljük a kórokozók továbbadását.

Miért nem szabad visszatartani a tüsszentést?

Bár sokan kellemetlennek érzik a tüsszentést nyilvános helyen, visszatartani egyáltalán nem ajánlatos, ugyanis az komoly egészségi kockázatokkal járhat: a tüsszentés során keletkező nagy nyomást valahol ki kell engedni. Ha visszatartjuk a tüsszentést, nő a koponyaűri nyomás, ami fejfájást vagy szélsőséges esetekben agyvérzést is okozhat. Károsodhat a dobhártya, mivel a nyomás a hallójáratba irányulhat. Megsérülhet az orrjárat vagy az orrmelléküreg, ritkán előfordulhatnak rekeszizom- vagy bordasérülések is.