Elveszítheti lábát a világsztár: borzasztó diagnózist kapott

Még 2024 elején 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak Pete Dohertynél. A The Libertines frontembere ennek ellenére nehezen szabadul meg függőségeitől, holott, ha nem vigyáz magára az a lábujjaiba is kerülhet.

Pete Doherty elveszítheti a lábát

Forrás: Nothfoto

Pete Doherty nem hagyott fel minden káros szenvedélyével

Bár a 45 éves rocksztár pontosan tudja, hogy beteg és életmódja miatt súlyosbodhat az állapota, nem hagyta el minden káros szokását. Ezt nemrégiben egy müncheni koncertjén osztotta meg rajongóival: „Ma voltam orvosnál, aki azt mondta, elveszíthtem a lábujjaimat.” A korábban drog- és alkoholfüggőséggel küzdő zenész elmondta, hogy hiába hagyta abba a kemény drogokat, az életmódja továbbra sem egészséges. „Igaz, már nem drogozom, de a cukorbetegésg esetén a cukrot és még sok egyebet is minimalizálnom kellene” – nyilatkozta.

Tönkretette magát az életmódjával

A rock egykori fenegyereke a BBC-n Louis Theroux-nek is beszélt hírhedten züllött múltjáról és annak egészségére gyakorolt hatásairól: előfordult például az is, hogy emlékezetkieséssel küzdött, de 2019-ben többször le is tartóztatták kokainvásárlás miatt. A dokumentumfilmben Doherty aggasztó állapotban látható, amint mellkasát szorongatva kijelenti: „Egy nagyon beteg ember, aki előtted áll.”

Megfogadta, vigyáz magára

Abban, hogy letegye a drogokat, Dohertynek zenei partnere, Frederic Lo segített. A rockzenész most azon van, hogy megváltoztassa életmódját, elkerülje az amputációt és továbbra is zenélóhessen.