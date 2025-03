Yoko Ono egyre betegebb, éjjel-nappal gondozásra szorul: így nyilatkozott róla a fia

Yoko Ono, John Lennon özvegye, 92 éves korában távol a nyilvánosságtól éli mindennapjait. Az elmúlt években egészségi állapota miatt egyre inkább visszavonult, és egy 600 hektáros farmon találta meg a nyugalmat New York állam északi részén. Családja szerint a művész boldog és békés környezetben tölti utolsó éveit.

Yoko Ono élete végéhez közeledik

Yoko Ono beteg és visszavonult életet él

Yoko Ono fia, Sean Lennon és lánya, Kyoko rendszeresen látogatják őt, miközben az ikonikus művész - ahogy a családja fogalmaz - most már képes csendben lenni, csak hallgatja a szelet és nézi az eget. „Megvolt az a képessége, hogy pozitív gondolkodással leküzdje a nehézségeket. Nagyon meg akarta tanítani a világot erre. Megtanította erre az apámat” - nyilatkozta Sean. Ono egyre kevesebb közéleti szereplést vállal, már nem ad interjúkat, az elmúlt években pedig az egészsége is fokozatosan romlott. Yoko Ono állapota először 2016-ban keltett aggodalmat, amikor olyan hírek jelentek meg, hogy agyvérzést kapott. Akkor fia, Sean cáfolta ezt, mondván, hogy édesanyja kimerültség és kiszáradás miatt került kórházba. Ezt Elliot Mintz, a család közeli barátja is megerősítette, elmondta, hogy Yoko influenzaszerű tünetekkel küzdött, de az eset után gyengébbnek tűnt. 2020-ban a New York Post arról számolt be, hogy Yoko Ono már tolószékbe kényszerült, és éjjel-nappal gondozásra szorul. A Beatles örökségének üzleti érdekeltségeit fokozatosan fiának, Seannak adta át.

Régóta nem áll nyilvánosság elé

Az egyik utolsó nyilvános szereplése 2017-ben volt, amikor a Nemzeti Zenekiadók Szövetsége kitüntette a Centennial Song Díjjal. A színpadon röviden ennyit mondott: "Sokat tanultam ebből a betegségből. Hálás vagyok, hogy átmentem ezen"- de nem árulta el pontosan, milyen betegségről van szó. 2020 októberében, John Lennon születésének 80. évfordulóján Yoko csak egy rövid videóval emlékezett meg férjéről, amelyben egy forgatókönyvből olvasott fel. Nem adott interjút és nem jelent meg nyilvánosan az eseményen.