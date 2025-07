Ozzy Osbourne két gyermeke nem volt jelen a temetésen: ez lehet az oka a távolmaradásuknak

Ozzy Osbourne még jóval Sharonnal kötött házassága előtt élt együtt első feleségével, Thelma Riley-val, akit 1972-ben vett el. A kapcsolatból született Jessica és Louis, valamint Ozzy örökbe fogadta Thelma korábbi kapcsolatából származó fiát, Elliotot. Jessica és Elliot nem voltak a Black Sabbath fontemberének temetésén, és a nevük sem szerepelt a hivatalos családi közleményben, amely Ozzy halálát jelentette be július 22-én.

Ozzy Osbourne az első házasságából származó gyerekeivel, Jessicával és Louis-szal 1978. augusztus 19-én.

Forrás: Getty Images

„Szavakkal leírhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Ozzy Osbourne-unk ma reggel elhunyt. Szerettei körében távozott. Kérjük a sajtót és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a családunk magánéletét ebben a nehéz időszakban” - a közleményt Sharon, Jack, Kelly, Aimee és Louis írták alá.

Azt nem tudni, hogy Jessica és Elliot milyen kapcsolatban álltak apjukkal az elmúlt években, de gyerekkorukban komoly törések jellemezték a viszonyt. Ozzy a 2010-es I Am Ozzy című önéletrajzi könyvében „szörnyű hibának” nevezte Thelmával kötött házasságát, és ő maga is elismerte, hogy nem volt jelen idősebb gyermekei életében.

A 2011-es God Bless Ozzy Osbourne című dokumentumfilmben Jessica így idézte fel gyermekkorát:

„A legfőbb emlékem apáról az, hogy gyakran hosszú időre eltűnt. Mindig volt egy fázis, amikor visszatért, mi pedig próbáltunk alkalmazkodni. Mire megszoktuk, már megint elment. Az egész nagyon bizonytalan volt.”

Ezzel szemben Louis felnőttként is közeli kapcsolatban maradt Ozzyval és féltestvéreivel. Jelen volt például a Black Sabbath július 5-i búcsúkoncertjén is, amelyről így írt a Facebookon: „Időnként sírtam is. Minden olyan volt, ahogyan elképzeltük – sőt, még annál is tökéletesebb.”

Ozzy Osbourne özvegye összeomlott

A búcsúmeneten természetesen részt vettek Sharon Osbourne Ozzyval közös gyerekei, Aimee, Kelly és Jack Osbourne is. Az özvegyet ők támogatták, Sharon teljesen összeomlott a gyásztól. Barátai aggódnak érte, ám lapinformációk szerint gyerekei egy percre sem hagyták magára édesanyjukat.