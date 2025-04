Beyoncé édesanyja súlyos beteg: Tina Knowles mellrákos

A megrázó hírt a 71 éves Tina Knowles maga osztotta meg, aki arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány idején halogatta a mammográfiát. Ezt követően az orvosok daganatokat találtak a mellében. Kiderült, hogy az egyik elváltozás jóindulatú volt, míg a másik az 1-es stádiumban lévő rosszindulatú daganatnak bizonyult. Beyoncé édesanyja nagyon megijedt, most tünet- és rákmentes.

Beyoncé édesanyja, Tina Knowles sokkoló diagnózist kapott

Forrás: Getty Images

Beyoncé édesanyja kihagyta a szűrővizsgálatot

Az orvosok úgy vélik, ha Tina rendszeresen részt vett volna szűrővizsgálatokon, a rákot már a 0. stádiumban is felismerhették volna. Ez az az állapot, amikor a daganat még nem lépett túl az emlőszövet határain. Tina Knowles elmondta, hogy mindig fontosnak tartotta az egészségmegőrzést, így a mellrák diagnózisa teljesen váratlanul érte: „képtelen voltam elhinni” – fogalmazott és hozzátette a koronavírus-járvány alatt nem volt csak mammográfián. „Nagyon kiborultam” – nyilatkozta Tina, amikor arról kérdezték, milyen lelki teherrel járt számára a diagnózis feldolgozása. „Első stádiumúnak mondták, én pedig azt hittem, ez a legkorábbi szint. Aztán amikor elmeséltem a nővéremnek, ő megjegyezte: 'Nem, valójában van egy nulladik stádium is.' Szóval, ha elmentem volna a vizsgálatra, még ebben a legkorábbi fázisban is felfedezhették volna. Hála istennek, hogy nagyon kicsi volt, nem terjedt el, és lassan növekvő típus” - mesélte.

Tinát megműtötték

Tina augusztusban lumpektómiás műtéten esett át, mely során eltávolították a daganatot a melléből, és jelenleg - úgy tudni - tünetmentes. A nehéz időszakban két lánya, Beyoncé és Solange Knowles végig mellette álltak, barátai pedig rendszeresen meglátogatták a kórházban. „Nagyon ideges voltam de ők mindig jókedvre derítettek” – idézte fel Tina azokat a pillanatokat, amikor szerettei próbálták oldani a feszültséget.