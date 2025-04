Mindenki megőrül ezért a superfoodért, de nem is olyan nagyszerű? A dietetikus óva int!

A chia mag az utóbbi években nagy népszerűségre tett szert: magas rost-, fehérje-, kalcium-, magnézium- és omega-3-zsírsavtartalma miatt sokan építik be étrendjükbe. A kis fekete mag fogyasztása azonban – a szakemberek szerint – nemcsak egészségügyi előnyökkel járhat, hanem különböző mellékhatásokat is okozhat. Egyeseknél allergiás reakciókat válthat ki, míg másoknál emésztési panaszokat vagy gyógyszerkölcsönhatásokat idézhet elő. A túlzott chia fogyasztás szintén problémákat okozhat a tápanyagok felszívódásában. Ráadásul a száraz chia mag vízzel való érintkezése esetén jelentősen megduzzadhat, ami fulladásveszélyhez vezethet. Azoknak is érdemes odafigyelniük a chia mag fogyasztására, akik olyan egészségügyi problémákkal küzdenek, mint például a vesebetegségek. Ahhoz, hogy biztonságosan élvezhessük a chia mag előnyeit, fontos, hogy tisztában legyünk a lehetséges kockázatokkal, és mértékletesen fogyasszuk.

Ahhoz, hogy biztonságosan élvezhessük a chia mag előnyeit, fontos, hogy tisztában legyünk a lehetséges kockázatokkal, és mértékletesen fogyasszuk

Forrás: Shutterstock

A chia mag lehetséges hátrányai

1. Fulladásveszély

A chia mag vízzel érintkezve akár 27-szeresére is megduzzadhat, ezért szárazon fogyasztva fulladásveszélyt jelenthet. Különösen azok számára lehet veszélyes, akiknek nyelési nehézségeik vannak. A chia magot érdemes előzetesen beáztatni, hogy elkerüljük az esetleges nyelőcső-elzáródást.

2. Kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel

A chia mag befolyásolhatja bizonyos gyógyszerek felszívódását és hatását. A következő gyógyszerek szedése esetén érdemes odafigyelni:

Cukorbetegség elleni gyógyszerek: lassíthatja a szénhidrátok felszívódását, így fokozhatja az inzulin vagy más vércukorszint-szabályozó szerek hatását.

Vérnyomáscsökkentők: a chia mag is csökkentheti a vérnyomást, ami egyes gyógyszerekkel együtt túlzott vérnyomásesést okozhat.

Véralvadásgátlók: magas omega-3 tartalma miatt fokozhatja a véralvadásgátlók hatását, növelve a vérzés kockázatát.

3. Tápanyagok felszívódásának akadályozása

A chia magban található fitinsav és nagy mennyiségű rost csökkentheti bizonyos ásványi anyagok, például a kalcium, a cink és a vas felszívódását. Ez különösen azok számára lehet probléma, akiknek már eleve alacsony ezeknek a tápanyagoknak a szintje. A chia mag előáztatása csökkentheti ezt a hatást.

4. Emésztési problémák

A chia mag magas rosttartalmú, ami előnyös lehet az emésztés szempontjából, de túlzott fogyasztása puffadást, görcsöket és hasmenést okozhat. Azoknak, akik érzékenyek a rostokra vagy gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvednek, érdemes fokozatosan növelni a chia fogyasztását, és elegendő folyadékot inni mellé.