Hiába dögös a tanga, jobb, ha örökre elfelejted − Sejtelmed sincs, milyen veszélynek teszed ki magad

Nem minden alsónemű egyforma, főleg ha a hüvely egészségéről beszélünk. Az orvosszakértők szerint bizonyos stílusok és anyagok jobban tisztán tartják, és megóvják a fertőzésektől a női nemi szervet. Ha sokszor viselsz tangát, az igen problémás lehet az intim higiénia szempontjából.

Nem csak a kényelem miatt fontos a megfelelő alsónemű

Forrás: Shutterstock

A legjobb alsónemű, amit a vaginád szeretni fog

Légáteresztés. Ez legyen a legfontosabb szempontod a bugyivásárlásoknál. A szakemberek szerint legyen egyszerű, puha, pamut. Olyat válassz, ami mentes az erős színezékektől, szintetikus illatanyagoktól, vagy a vegyi felületkezelésektől. A nedvszívó természetes szálak is fontosak, ha puhák, és légáteresztők. Ami a pénztárcádat illeti, ilyenkor sajnos a drágább alsónemű lehet a jó megoldás. Ha a férfi alsónadrághoz hasonlító darabokat választod, akkor kapod meg a legnagyobb kényelmet és takarást súrlódások nélkül. A legjobb alsónemű nem lehet túl szűk, és semmiképpen sem zárhatja magába a nedvességet.

Semmi napi tanga, semmi napi csipke

A vaginád számára a legrosszabb választás a szűkszabású tanga, vagy pedig a szintetikus csipkefehérneműk, főleg ha mindennap ilyesmiket viselsz.

A szintetikus anyagok közül a nejlon, a poliészter, vagy a csipke nem engedi lélegezni a bőrt, bezárhatják a hőt, és a nedvességet, így tökéletes vendégséget biztosíthatsz a gombák és baktériumok számára. Ráadásul a különféle kémiai anyagokkal kezelt felületek irritálhatják a szeméremtested bőrét, és összezavarják a természetes PH-egyensúlyodat is.

+1 érv a tanga ellen

Az orvosok szerint, ha tangát hordasz, akkor kiteszed magad a húgyúti és gombás fertőzések veszélyének is, főleg , ha aktív életmódot folytatsz. A szoros illeszkedés és súrlódás egyfajta tenyészhelye lehet a baktériumoknak, és azok közül is az E-coli számára, amelyek ugye a székletben is megtalálhatóak, de betévedhetnek a hüvelyedbe vagy húgycsövedbe is a tanga miatt, és akkor kész is a fertőzés. Ez kifejezetten akkor igaz, ha edzés közben, vagy hosszú ideig viseled a legnépszerűbb női alsóneműt.

A szakértői vélemény szerint az, ha alkalmanként tangát veszel fel, nem jelenthet problémát, persze legyen kényelmes anyagból, de a hosszan tartó viselésével komoly kellemetlenségeket okozhatsz magadnak.