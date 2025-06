Hüvelyi pH és tengervíz – Amit minden nőnek tudnia kell nyaralás előtt

A nyaralás lényege, hogy elfelejtsd a mindennapi stresszt, a túlórát és azt, hogy hány e-mail vár megválaszolásra. De van valaki, aki sosem megy szabadságra: a hüvelyed. És ha ő nem boldog, akkor azt te is megérzed. Így tehet tönkre egy egész vakációt egy kis tengervíz.

A tengervíz akár az egész nyaralásodat megkeserítheti.

Forrás: Shutterstock

Ez történik a hüvelyi pH-val, ha tengervíz éri − És miért fontos?

A hüvely pH-ja normál esetben 3,8–4,5 között mozog – tehát savanykás, mint egy enyhébb citromlé. Ez a savas közeg segít meggátolni, hogy a káros baktériumok és gombák elszaporodjanak. Az egyensúlyt főként a Lactobacillus nevezetű, egészen jó fej baktériumok tartják fenn - magyarázza a Cleveland Clinic.

És akkor jön a tenger… és kész a káosz

A tengervíz pH-ja jellemzően 7,5–8,4 - vagyis lúgos, és messze nem kompatibilis a hüvelyi környezettel. Amikor a sós víz bejut a hüvelybe – márpedig bejut, még akkor is, ha nem pancsolsz úgy, mint egy vidra, – felborítja az érzékeny egyensúlyt: elpusztíthatja a jó baktériumokat, miközben a kórokozóknak szabad utat ad.

Ráadásul, ha nem veszed le a nedves fürdőruhádat, az még órákig meleg és nedves környezetet biztosít – ami a gombák, különösen a Candida albicans igazi wellness helye.

Eredmény? Hüvelyviszketés, szokatlan folyás, kellemetlen szag, irritáció – tehát az a nyaralós emlék, amit nem szívesen osztasz meg az Instán.

Egy 2022-es kutatás a Women's Health and Gynecology folyóirat arról számolt be, hogy a tengervízzel való érintkezés, különösen hosszabb időn keresztül, jelentősen csökkentheti a hüvelyben található Lactobacillusok számát, ezzel növelve a fertőzések kockázatát – főként bakteriális vaginózis és hüvelygomba esetén. A lúgos külső hatások akár 48 órára is megboríthatják a hüvelyi pH-t, különösen akkor, ha egyéb tényezők is jelen vannak: antibiotikum, menstruáció, stressz, szex. Szóval hiába imádunk a sós vízben lubickolni, nem árt pár dologra odafigyelnünk.

Mit tehetsz, hogy ne rontsa el a nyaralást a lenti kellemetlenség?

Szerencsére nem kell elkerülnöd a tengert, csak egy helyes intimstratégia kell.