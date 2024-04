Maradékmentő receptek húsvét után - a sonka és a tojás is új életet kaphat

Pirog

Egy fokkal nehezebb, ha pirogot készítünk a sonkából. Itt is daráljuk le a húst, majd gyúrjunk be egy pirogtésztát, amely lehet élesztős, de akár sütőporos változat is. A tésztából szaggassunk kisebb vagy nagyobb köröket – attól függően, mekkora tésztabatyukat szeretnénk - és kanalazzunk az egyik felére darált sonkát. Akár apróra vágott és megpirított hagymát is rakhatunk rá. A köralakú tésztalapokat hajtsuk félbe, jól csipkedjük össze a szélüket, hogy a töltelék ki ne jöjjön, majd kenjük le tojással a pirogokat és 180 fokos sütőben süssük őket nagyjából 20 percig.

Egy másik változat, ha kifőzzük őket forró vízben. Ez egyrészt betétnek is kiváló például egy céklaleveshez, de akár a leszűrt tésztákat kipirított szalonna zsírján is átforgathatjuk, amíg ropogósra nem sülnek, majd sajttal, tejföllel kínálhatjuk ebédre vagy vacsorára.