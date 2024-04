Ha nem tudja mire is megy el a fizetése, soha nem sikerül majd 5 000 Ft-nál többet megtakarítania. Ezért a lehető legegyszerűbb dolog, ha több napig egymás után összeírja, hogy mire is költött. Egy drága kávé munka előtt, vagy egy jó péksütemény kedvenc pékségéből? Bár ez csekély kiadásnak tűnhet, havi szinten meghaladhatja akár a 20 000 Ft-t is. A megoldás nagyon egyszerű. Változtassa meg korábbi drága szokásait olcsóbbakra. Főzzön otthon kávét és előző nap süsse meg kedvenc péksütijét. Ugyan ez vonatkozik az ebédre és a vacsorára is. Érdemes figyelemmel követni a nagy üzletláncok akciós kínálatát, hogy az alapanyagokat még kedvezőbb áron szerezhesse be. Keresse a Lidl akciós újság érvényes kiadványait, melyek segítségével jelentős megtakarítással vásárolhatja meg kedvenc termékeit. E akciók keretein belül előnyös áron juthat alapvető élelmiszerekhez, drogériaszerekhez, ruhaneműkhöz és háztartási gépekhez egyaránt.

A Kaufino online oldal rendszeresen összegyűjti és frissíti Önnek az összes nagyobb kereskedelmi lánc akciós újságjait, szórólapjait. A promóciós szórólapok változatos és megfizethető kínálata teszi még egyszerűbbé a felhasználók számára, hogy két alapvető lépést alkalmazzanak kiadásaik csökkentésére és pénzmegtakarítás érdekében. Hogy mi ez a két lépés? Az első mindenképpen az akciók, akciós újságok és kedvezmények keresése. A második fontos lépés az akciók és promóciók vásárlásra való felhasználása. Használja ki vásárlás e két fontos tényezőjét, különösen a leggyakrabban látogatott üzletekben, hogy aztán remek áron vásárolhassa meg kedvenc termékeit megfelelő időzítéssel.

A bevásárlólista megtervezése

Nem kell túlköltekeznie, ha minden alkalommal úgy megy vásárolni, hogy hozzávetőlegesen ismeri a saját igényeit. Az embernek természetes hajlama, hogy mindent megvegyen, nem csak azt amire éppen szüksége van, hanem mindent, ami csábító, ami épp a szeme előtt található. Ezért nagyon fontos, hogy mielőtt bevásárolni indulna, elkészítse a megvásárolni kívánt termékek listáját. Bevásárlólistát készíthet kényelmesen otthonában, vagy a munkából hazafelé menet, vagy éppen a Kaufino portálon található előnyös ajánlatok alapján. Használhatja bevásárlólista készítésnek az elérhető mobilalkalmazások egyikét. Így minden a mobiltelefonján lesz, és nem kell attól tartania, hogy valahol elhagyja vagy elveszíti a papírlistát. Gondosan ellenőrizze, mire van szüksége igazán, készítsen részletes bevásárlólistát, és csak ezután menjen a boltba. Ez pontos képet ad arról, hogy mi hiányzik a háztartásból, és arról is, hogy mennyibe kerül a vásárlás hozzávetőleges költsége. Így a Kaufino weboldallal és a bevásárlólistájával nemcsak pénzt takarít meg, hanem időt és energiát is.