Ezért a török sorozatért rajong most a fél világ: Levelek a múltból

A 2000-es évek elején éltük a török szappanoperák aranykorát. Sorra jöttek ki a jobbnál-jobb sorozatok, amelyek több száz epizódjukkal szinte évekre meghatározták a délutáni programunkat. Végül a streamingcsatornák előretörésével, és a rövidebb sorozatok népszerűségével csökkent az igény a török szappanoperákra, ám a keleti alkotásokra nem. Szerencsére napjainkban is készülnek a gyökerekhez visszanyúló török sorozatok, amelyekben a főszerepben a családi konfliktusok, a kimondatlan titkok, és az érzelmek vannak. Ilyen sorozat a Levelek a múltból is, amely 8 rész erejéig kalauzol el minket Törökországba.

A Levelek a múltból nem akar se több, se kevesebb lenni egy belevaló, érzelemdús török thrillernél

Fotó: IMDb

A Levelek a múltból egyszerre családi dráma és rejtélyes thriller is

Nézzük mit lehet tudni a Netflix új nagy dobásáról:

Egy tanárnő 20 évvel ezelőtt arra kéri a diákjait, hogy írjanak leveleket a jövőbeli önmaguknak. A főszereplőnk, Elif így talál rá az édesanyja leveleire, amelyeknek a tartalma olyan rég elfeledett családi titkokat tár fel, amelyek felforgatják mindkettőjük életét - olvasható a Netflix beharangozójában.

Egy igazi érzelemdús thrillerről van itt szó, amelyben egy drámai rejtély viszi el a központi szálat, mellette pedig kapunk egy jó nagy adag családi titkot is. Két idősíkon láthatjuk az eseményeket: a jelenben - ahol egy kétségbeesett lány arra eszmél rá, hogy az élete egy hazugságra épül - és a múltban, ahol sokkal több titok és fájdalom volt, mint arra bárki emlékezne. A két idősík a leveleken keresztül több ponton is találkozik, és rá kell eszmélnünk, hogy még csak megközelítőleg sem tudjuk meghatározni, hogy 20 év múlva hol fog tartani az életünk. A szereplőket láthatjuk felnőttként és tinédzserként is, és számos pontban észrevehetünk hasonlóságot a saját életünk, és a leveleket író diákok között. Emellett hangsúlyos szerepe van az anya-lánya viszonynak is, és annak, hogy mit jelent valójában a család.

Kinek érdemes megnézni?

A Levelek a múltból az IMDb-n jelenleg 5,6-os értékelésen áll, ami nem egy egetrengető eredmény, az viszont elvitathatatlan, hogy napok óta a legnézettebb Netflix-sorozat a magyar nézők körében, sőt ma már a második helyet foglalta el az összes alkotás közül. A kritikák általában pozitív hangvételűek a sorozattal kapcsolatban, azt viszont sokan kiemelik negatívumként, hogy a lezárás lehetett volna sokkal erősebb is. Ez azonban szerintem ne tántorítson el titeket a megtekintésétől, főleg akkor nem, ha a múltban imádtátok a törökökre jellemző érzelemdús családi vitákat, és a szappanopera műfaját. Azoknak azonban, akik allergiások az elvarratlan szálara, és nem szeretik ha egy-egy kérdés nyitott marad, nem feltétlen ajánljuk a Leveleket a múltbólt.