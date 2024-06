Parfümökből ismert alapanyagoktól lesznek isteni a magyar bartender koktéljai

A GIN Corner Barban találkozunk, amit töviről hegyire ő álmodott meg, társával, Éliás Attilával. Adja magát a felvetés, hogy ha koktélokat kérnék, mit keverne nekem. Hosszas egyeztetés után születik meg a Tom Collins Twist, ami ma már a legtöbb bárban rendelhető. No de Márk szereti a különleges, egyedi variációkat, ezért a szokásos gin, citromlé, cukor, szóda kombóba a cukor helyett házilag készített tonkabab szirupot rakna, amiben a vanília, dohány, rum és mandula ízei is fellelhetőek.

Pap Márk bartneder a koktélok nagymestere

Forrás: Zsigmond László

A koktélok előtt pohárszedőként kezdte

Elsődleges célja mindig is az volt, hogy valami újdonságot hozzon létre. S bár tizenévesen még rajztanár szeretett volna lenni, az érettségi után véletlenül belecsöppent az éjszakába, és ezáltal a koktélok világába.

– Már akkor is gitároztam egy metál zenekarban – meséli. – Az énekesünk egy akkor nyílt, újkeletű romkocsmába ment dolgozni. Én is csatlakoztam a gimi után nyári munkára, gyakorlatilag poharakat összeszedni és mosogatni. Tetszett, hogy úgy láttam, van hova fejlődni a vendéglátásban, ráadásul este sokáig fent kellett lenni, ami nekem mindig jól állt. Végül ott ragadtam, nem mentem tovább tanulni. Nem sokkal később felfedeztem a Boutiq’ Bar-t, ami az egyetlen olyan magyar koktél bár, ami pár éve bekerült a világ top 50 bárjába. Hatalmas volt a kontraszt ahhoz képest, amit korábban láttam. A bartender negyed órán át mesélt a whiskey-s üveg kupakjáról. Megláttam, hogy milyen történelem rejlik egy-egy párlat mögött. Maga a koktélkészítés is teljesen más volt, művészi mozdulatokkal dolgoztak, mintha varázsoltak volna. Ott láttam meg, hogy hogyan lehet ezt a szakmát a legmagasabb szinten művelni és eldöntöttem, hogy szeretnék bartender lenni. Amikor csak tehettem meglátogattam ezt a helyet, vettem egy, maximum két italt, hiszen többre nem futotta a fizetésemből és rengeteget beszélgettem az ott dolgozókkal. Közben pedig, amit csak találtam, elolvastam a szakmáról, hisz ha valami érdekel, az teljesen beszippant.

Nem mindennapi koktélok kerülnek ki a kezéből

Forrás: Zsigmond László

Parfümökből inspirálódott

Márk viszonylag rövid idő alatt végigjárta a ranglétrát. Még csak 33 esztendős, de már több budapesti bár fűződik a nevéhez. Évek óta bartendereket képez és itallapokat állít össze. Ami pedig leginkább hozzá kapcsolódik, az a koktélokkal és parfümökkel való közös játék.