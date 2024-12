A szaloncukor meséje

Alig van olyan magyar háztartás, ahol ne kerülne elő a szaloncukor valamilyen formában az évnek ebben a szakában. Díszítheti a családi fenyőfát vagy kínálhatjuk a menü részeként, egy biztos, a legtöbbünk egyenesen rajong ezért a szezonális finomságért. Nagy népszerűség ide vagy oda, máig sokakat meglep a tény, hogy egy hagyományosan magyar édesipari termékről van szó. Noha hivatalosan nem szerepel a Magyar Értéktár hungarikumainak listáján a kürtőskalács és a törkölypálinka mellett, mégis magunkénak érezhetjük az elismerést, hogy megismertettük a nagyvilággal a fák ékesítésére is kiváló, papírba csomagolt cukorkát.

A szaloncukor manapság egyre több helyen inkább már csak a fa alá kerül, sem mint, hogy díszítő elem legyen

Forrás: Shutterstock

A szaloncukor több évszázados múltja

A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ehhez a remek találmányhoz szükség volt magára az “édes sóra”, amelyből a franciák a készítettek főzéssel fondant-cukrot, azaz egy becsomagolható édességet. Ez volt valójában a mai szaloncukor őse, amelyet a 14. században állítottak elő. Akkor persze még korántsem volt olyan fejlett az édesipar, mint manapság, de már a felforralt vízben feloldott cukor, majd az ebből készült, ízesített cukormassza is tökéletes kiindulási alap volt ahhoz, hogy egy közkedvelt nassolnivalót alkossanak.

Édesem, édesem

Még ma is úgy tartják, hogy a franciák a szerelem nagymesterei. Nem véletlenül, hiszen ők aztán tényleg megadják a módját az udvarlásnak. Egy régi legenda szerint a szaloncukor történetében is akad némi romantikus szál, amely egy Papillot nevű francia cukrászmesterhez, illetve inasához köthető. Úgy tartják, hogy a tanonc nem csak szeretetével, hanem finomságokkal is szerette volna elhalmozni szíve választottját, ezért a papírdarabkákra, amelyekre szerelmes üzeneteit írta a kiszemeltjének, a biztonság kedvéért némi csokoládét is csomagolt. A bonbonok hiánya Papillot úrnak is feltűnt, az ötlet azonban annyira magával ragadta, hogy rögvest magáévá is tette azt, és elkezdte egyesével becsomagolni az apró nassolnivalóit némi szívhez szóló üzenet kíséretében. Azt ugyan nem tudjuk, mi lett az inas és a hölgy kapcsolatából, de a papillote néven ismert nassok a mai napig nagy kedvencnek számítanak Franciaországban.