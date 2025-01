Furcsa szabályok, amelyeket a Fehér Ház szakácsainak be kell tartaniuk

A Fehér Ház konyháján dolgozó személyzetre számos különleges előírás vonatkozik, amelyet követniük kell. Hiszen a Fehér Ház szakácsainak nemcsak az a feladata, hogy az elnök étvágyát kielégítsék. Fedezd fel a Fehér Ház szakácsainak legfurcsább szabályait!

A Fehér Ház szakácsa különleges ételeket szolgál fel egy elegáns elnöki vacsorán.

Forrás: Getty Images/Anna Moneymaker

Ilyen az élet a Fehér Ház szakácsai számára

1. A Fehér Ház vezető séfjének posztja a First Lady kezében van

A Fehér Ház vezető séfje egy olyan konyhai munkatárs, akinek rengeteg felelőssége van. A vezető séf feladata, hogy minden nap ételt biztosítson az elnök és családja számára, étkezéseket készítsen a Fehér Ház hivatalos vendégeinek és minden magánrendezvényre az elnök és a First Lady számára.

Egy laikus azt gondolhatná, hogy a Fehér Ház választja ki, ki kapja ezt a fontos pozíciót. Azonban nem ez a helyzet. A Ms. Magazine beszámolója szerint a Fehér Ház vezető séfjét a First Lady nevezi ki.

Az elnök feleségének arra is joga van, hogy elbocsássa a vezető séfet. 2005-ben a The Washington Post írta, hogy „Laura Bush februárban kirúgta a Fehér Ház vezető séfjét.” A kirúgott séf Walter Scheib volt, aki a New York Timesnak adott telefonos interjújában elmondta, hogy nehéz volt megfelelni Bush stílusbeli elvárásainak.

2. Az elnök törölhet a Fehér Ház séfjeinek étlapjáról bizonyos ételeket

John Moeller, egy volt Fehér Házbeli séf, a memoárjában azt írta, hogy a séfek az elnök kívánságai szerint dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy ha az elnök valamilyen ételt ki akar tiltani az étrendjéből, akkor valószínűleg meg is fogja tenni.

Ezt a témát egy C-SPAN műsorban is tárgyalták, ahol volt Fehér Házbeli séfeket interjúvoltak. Az egyikük, Pierre Chambrin elmondta, hogy George Bush például nem akarta, hogy brokkoli vagy kelbimbó kerüljön az asztalára. Pierre az esetre így emlékszik vissza: „Adtam neki egy adag kelbimbót, mire azt mondta a komornyiknak: „Mondd meg Pierre-nek, hogy soha többé ne hozzon nekem ilyet!” Fontos azonban megjegyezni, hogy Bush nem tiltotta meg, hogy brokkoli legyen a Fehér Házban, csak ő maga nem akarta megenni.

3. Minden ételt át kell vizsgálnia a Fehér Ház séfjeinek

Az évek során sokan azt állították, hogy az elnöknek hivatalos ételkóstolói vannak, akik megbizonyosodnak arról, hogy az étel biztonságos-e. Teljesen érthető, hogy minden egyes elnöki ételt ellenőriznek. A tényellenőrző oldal, a Snopes megerősítette, hogy az állítás, miszerint „Az ételkóstolók az Egyesült Államok elnökei nevében dolgoznak”, igaz. Ugyanakkor egy volt Fehér Házbeli séf, Walter Scheib a Washingtonian-nak elmondta, hogy ez a pozíció nem létezi,k az ételkóstolók kitaláltak.

Viszont elismerte, hogy léteznek biztonsági rendszerek, amelyek célja az elnöki ételek védelme.

„Semmi sem jut el az elnökhöz, ami ne esett volna át valaki felügyeletén” – kommentálta Scheib. „Ha az elnök véletlenül csak egy perecet kap el az asztalon, azt már átvizsgálták.”