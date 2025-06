Meghalt mindeni kedvenctévés szakása: a gasztronómia világa Anne Burrellt gyászolja

A Worst Cooks in America házigazdája és a Secrets of a Restaurant Chef Emmy-jelölt sztárja június 17-én reggel távozott az élők sorából. A hír megrázta a gasztronómiai világot, Anne Burrell családja szívszorító közleményben búcsúzott tőle.

Anne Burrell 2025 áprilisában

Gyászba borult a gasztronómia világa – elhunyt Anne Burrell

Anne Burrell, a Food Network egyik legismertebb arca, 55 éves korában halt meg – erősítette meg a hírt a séf családja. A szakácsnő, akinek rövid platinaszőke haja, harsány nevetése és a főzés iránti szenvedélye a védjegye lett, milliók számára jelentett inspirációt. Burrell brooklyni otthonában halt meg június 17-én, kedden reggel.

„Anne szeretett feleség, nővér, lány, mostohaanya és barát volt – mosolya minden szobát beragyogott” – olvasható a család közleményében. „Fénye beragyogta azokat, akiket ismert, és milliókat érintett meg szerte a világon. Bár már nincs velünk, melegsége, szelleme és határtalan szeretete örökké velünk marad.”

Anne Burrell 1969. szeptember 21-én született Cazenoviában, New York államban. Már korán beleszeretett a főzésbe, köszönhetően édesanyja házias ételeinek és Julia Child műsorainak. A Canisius College-ban angolt és kommunikációt tanult, majd a rangos Culinary Institute of America hallgatója lett, ahol 1996-ban szerzett diplomát.

Tanulmányai után az olasz konyha iránti szenvedélye Firenzébe vezette, ahol elmélyült a mediterrán ízek világban, majd New Yorkba visszatérve több neves étteremben dolgozott. Később oktatóként dolgozott az Institute of Culinary Education intézetben, ahonnan útja a televízióhoz vezetett.

Burrell a Food Networkön tűnt fel, saját műsorai is voltak: Secrets of a Restaurant Chef, Chef Wanted, Chopped, Food Network Star, valamint legutóbb a House of Knives.

2011-es szakácskönyve, a Cook Like a Rock Star, a New York Times bestsellerlistájára is felkerült, második könyve pedig Own Your Kitchen címmel jelent meg. Emellett aktív jótékonysági munkát is végzett.

Férjével, Stuart Claxtonnal 2018-ban ismerkedett meg egy online társkereső alkalmazáson. 2021-ben házasodtak össze.