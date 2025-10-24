Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szerelemfokozó gránátalmás csokigolyó – A libidód is hálás lesz érte!

Gránátalmás csokigolyó recept
A természetes potencianövelők évezredek óta hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb szexuális életünk lehessen. Egy olyan afrodiziákumot hoztunk el mára, amivel szenvedélyesebb lehet a párkapcsolatod. Megmutatjuk, hogyan készítheted el a szerelemfokozó gránátalmás csokigolyókat!

Sütés nélkül, fél óra alatt elkészíthető gránátalmás csokigolyórecept, ami ráadásul még potencianövelő is? Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt a vonzó desszertet, hogy már este kipróbálhassátok a hatását!

Gránátalmás csokigolyórecept: vágyfokozó étel, amibe mindketten beleszerettek

Szeretnél valami újat kipróbálni az ágyban? Miért ne lehetne az egy ínycsiklandó desszert, aminek ráadásul azonnal érezheted a hatását. Enni és hancúrozni mindannyian szeretünk, úgyhogy mi lenne, ha kombinálnád ezt a kettőt a nagyobb élvezetekért? Ha csintalan hangulatban vagy és szeretnél egy kis extra löketet adni a partnerednek, hogy tovább tartson a móka éjszaka, akkor mindenképp készítsd el ezt a csábító csokigolyót vacsora utánra! 

Gránátalma hatása a potenciára

A gránátalma jótékony hatásaihoz hozzátartozik, hogy egy természetes potencia növelő, ezért ha valami házi praktikát/ afrodiziákumot keresel, akkor ez egy tökéletes és finom módja annak, hogy kezeld ezt a problémát. 

A gránátalma serkenti a véráramlást, míg a méz és az étcsokoládé energiát biztosít a szerelmeskedéshez.

Kőkemény érveinkkel sikerült meggyőznünk, hogy már ma este elkészítsd ezt az orgazmikus csemegét? Már mutatjuk is, hogyan készítheted el a nassolnivalót!

Hozzávalók

  • 6 evőkanál zab
  • 1 db gránátalma
  • 15 db datolya
  • 50 gramm étcsokoládé (70%-os)
  • 3 púpos evőkanál kakaópor
  • 4 evőkanál méz
  • 2 evőkanál aprított búzadara
  • 1 dl növényi tej
  • csipet só

Elkészítés

  1. Hámozz meg egy gránátalmát, majd magozz ki nagyjából 15 darab datolyát!
  2. Öntsd egy nagy tálba a zabot, kakaóport, a mézet és adj hozzájuk egy csipet sót!
  3. A tálba töltsd bele a tejet és a kimagozott datolyákat is, majd turmixold össze az egészet!
  4. Ha kész a turmixolás, akkor egy sűrű masszát kell kapnod. Ehhez keverd hozzá az aprított búzadarát!
  5. Formázz golyókat a masszából, miközben felolvasztod a körülbelül fél tábla étcsokoládét!
  6. Forgasd a golyókat az étcsokoládéba, hogy egy szép mázat kapjanak, majd szórd meg a tetejüket gránátalmával és már készen is van!

Hogyha szeretnéd, hogy hamarabb megdermedjenek a golyók, akkor rakd őket hűtőbe fél órára!

