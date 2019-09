Palácsik Lilla és férje, Visváder Tamás állítják, Vajna Timi elhidegült tőlük, amióta Andy Vajna meghalt. A fiatal pár arról beszélt, Andy halálával, akivel nagyon jó viszonyban voltak, mintha Timit is elveszítették volna.

Lilla és Tamás a Bestnek adtak interjút, és nem tagadják, aggódnak Timiért.

"Fantasztikusan jó kapcsolatunk volt Andyvel, ami akkor sem romlott meg, amikor Timi a zöldkártya miatt Amerikába költözött. Miután Andy elment, már nem volt Timivel sem olyan szoros a viszonyunk, mint azelőtt. Kevesebbet találkoztunk, ritkultak a beszélgetéseink, mintha őt is elveszítettük volna, a fájdalom miatt teljesen magába fordult, senki társaságát nem kereste. A tragédia után, amikor csak lehetett, mellette voltunk, mindennap átmentünk hozzá, olykor hajnali négyig vigasztaltuk, mert nem akartuk egyedül hagyni, de aztán szépen lassan azt vettük észre, hogy elhidegült tőlünk. Volt, hogy azt gondoltam, ez a 'barátai' miatt van, mert rátelepedtek és ellenségnek állítottak be minket" - mondta el Lilla, ahogyan azt is, hogy Timi gyakran támadásnak vette a segítségüket, úgy értelmezte, hogy beleszólnak az életébe.

Tamás egészen más, jóval hétköznapibb oldalról közelíti meg a sógornőjével való viszonyát, szerinte leginkább az üzleti ügyek miatt változott meg a kapcsolatuk, hiszen Timinek most saját erőből kell kiigazodnia a pézügyekben.

"Sokan ellene fordultak, rengeteg feladat nehezedett a vállára. Hatalmas ellenszenv veszi körül, ha kimondjuk a nevét vagy Lilláét, egyből támadásnak vannak kitéve..." - meséli Tamás, és hozzátette, Lilla is több fotós munkától elesett már, csak azért mert Timi húga.

A fiatal férfi kitért Tímea anyagi helyzetére is. "Timi azt mondja, van félretett pénze, ami arra elég, hogy megéljen belőle. Korábban szóltunk neki, hogy ne szórja luxusholmikra, szerintem sokszor azt gondolta, hogy mi ezt irigységből mondjuk... A villa már nem olyan, mint volt, sok holmit eladott, elajándékozott, adakozott, a maradékot pedig már pakolja össze, mert hamarosan kiköltözik" - mondta el az interjúban Visváder, aki arról is beszélt, hogyan látja Timi magánéletét a jövőben.