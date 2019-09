A Piramis és a Bikini zenekarok billentyűsét jó barátja, Heilig Gábor levélben búcsúztatta.

„Nagyon, nagyon becsüljük egymást. Jelen időt használok, mert nemcsak az évek számára gondolok, hanem azért, mert még nem akarom és nem is tudom tudomásul venni a múlt időt, azt, hogy ismertük egymást. Meg tudod, nem is csak a személyes ismertségre gondolok... hanem a lelkire is. Sőt főleg arra. A lelkire. Egy nyitottnak tűnő, de mégis zárkózott ember lelkére, akit nekem nem volt nehéz megismerni, mert úgy hívják: rokonlélek. Soha nem beszéltünk ilyesmiről, nálad is, nálam is működött a férfiszemérem. (...) Ezt a levelet nekem kellett volna felolvasnom, itt a temetéseden. Nem tudtam eljönni. Talán jobb is így. Biztos, hogy elbőgtem volna magam. Tudod, Péter, a lelkek. Heilig Gábor" - idézi a Bors.