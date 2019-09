Bangó Margit lányának idén már volt egy gerincműtéte, de nem rég újra meg kellett operálni. Férje most arra emlékezett vissza, amikor kilenc éve életveszélybe került felesége.

„Kilenc évvel ezelőtt szembenézett a halállal. Az orvosok mélyvénás trombózist diagnosztizáltak a lépe és a mája között. Sokáig olyan veszélyes állapotban volt, hogy az orvosok az életéért küzdöttek. Én közben őrjöngtem, azt hittem, nekem is ott a vég. Nem tudtam, mi lesz velem a feleségem nélkül, könyörögtem a Jóistennek, hogy ne vegye el őt tőlem" (...)„Szerencsére minden jóra fordult, de azóta is folyamatosan veszekszem vele, hogy kímélje magát, ne vállaljon annyi feladatot." – idézte a Blikk Horváth Elemér Sorry! magazinnak mondott szavait.