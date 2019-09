Radics Gigi 63 éves nagymamája egy igencsak belevaló, forróvérű asszony, aki még bulizni is szívesen jár el unokájával.

Az énekesnő D. Tóth Kriszta, Elviszlek magammal című műsorában mesélt arról, hogy a nagymamája még hajnalig tartó mulatozásokra is szívesen elkíséri őt. Egy alkalommal még ki is kellett tessékelni egy szórakozóhelyről, mert reggel hétkor is csak táncolt és táncolt.

"Nem egy bevett szokás, hogy a mamát fogom és viszem bulizni, de ha úgy jön ki a lépés, hogy van nálunk egy összejövetel, vagy nagyobb buli, mint legutóbb a születésnapom volt a nyár végén, akkor biztosan ugyanúgy táncol és jól érzi magát, mint a fiatal rokonok. Egyáltalán nem furcsa, hogy a nagyimmal bulizok. Mondhatni, ő nem egy tipikus nagymama, aki este kilenc-tíz órakor már alszik" – mesélte a Borsnak Gigi.