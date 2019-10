A család továbbra is képtelen feldolgozni a Hableány matrózának halálát. Pethő János 81 éves édesanyja a tragédia óta alig eszik, teljesen lefogyott. Életüket ráadásul most újabb probléma nehezíti: az egyik telefontársaság végrehajtóval fenyegette meg őket, a matróz ugyanis korábban részletre vásárolt telefonkészüléket. Felszólítóleveleket küldtek nekik, ebben kérték, hogy egy összegben fizessen be több mint 100 ezer forintot.

„Július 9-én a kisebbik fiam, Tibor bevitte a telefonos cég ügyfélszolgálatára János halotti bizonyítványát. Elmagyarázta, hogy tragédia történt, a bátyja nem él, ne küldjenek a címemre több levelet, mert ez rendkívül felzaklat engem" – mesélte a Blikknek Julika néni.

A társaság azonban továbbra is küldte a családnak a felszólítóleveleket. János öccse visszament az ügyfélszolgálatra, de hiába.

„Reklamációmra az ügyintéző kedvesen bólogatott, megígérte, méltányosságból elengedik a fivérem tartozását, és ott, előttem meg is írta a kérvényt. Erre „Kedves János!" megszólítással újabb fizetési felszólítást küldtek a halott bátyámnak, mondván: méltányosságról szó sem lehet. Ezt az eljárást kegyeletsértőnek, az édesanyámmal szemben pedig embertelennek tartom."

A társaság azóta kivizsgálta az ügyet, méltányosságból jóváírták a tartozást és egyúttal elnézést is kértek a családtól.