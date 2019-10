Külföldi koncertje miatt kellett távol lennie családjától és unokájától Kóbor Jánosnak. Nagyon sajnálta a büszke nagypapa, hogy nem vehetett részt kisunokája első nagy napján, de elmondása szerint lélekben velük volt és már a fotókat is visszanézte, amik az eseményen készültek.

"Lélekben jelen voltam, és azóta képeket is láttam a keresztelőről. Büszke vagyok a fiamra, hogy apaként is átesett a keresztségen. Természetesen sajnálom, hogy személyesen nem tudtam ott lenni, de neheztelést a fiam élettársának rokonságából sem éreztem. Biztos vagyok benne, hogy amikor Hanga Szófia már nagylány lesz, ő is mosollyal nyugtázza, hogy a nagyapja azért nem tudott ott lenni a keresztelőjén, mert külföldön koncertezett" - magyarázta az énekes a Blikknek.