Nagy Adri komoly aggodalmát osztotta meg követőivel. Kiderült, hogy imádott kiskutyája fülén rosszindualtú elváltozást találtak. Az eb műtétre szorult, ennek eredményéről is beszámolt az énekesnő.

"Nekünk az ünneplés, most sajnálatos módon elmarad! Aladárt épp műtik, mert találtak a fülén egy rosszindulatú elváltozást! Pont a fülén, ami mindig is a védjegye volt! Kérlek, szurkoljatok, hogy minden rendben menjen!" - írta. "Szerencsére korán észrevettük és sikerült időben eltávolítani a rosszindulatú daganatot Aladár füléből. Sajnos egy hét alatt háromszorosára növekedett, ezért porcos részt is ki kellett metszeni!" - írta at operáció után.