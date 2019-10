A közönség egyenesen imádta a lovas show-nak is beillő előadást. Pintér Tibor a Riposton keresztül köszönte meg a feléjük áradó szeretetet, és külön kiemelte, hogy társulatának tagjai hősként küzdötték végig a dupla előadást.

A darabban olyan színészekről, muzsikusokról és komédiásokról szól, akik arra tették fel életüket, hogy mindenáron szórakoztassanak ebben az őrülten rohanó, kaotikus világban- természetesen lóháton ülve. A színdarab Demjén Ferenc, Kossuth-díjas művész közel ötven éves munkásságának kivonata, amely a szerzővel és alkotótársával, Menyhárt Jánossal egyetértésben született.

"Még most is az előadások hatása alatt vagyok... Egészen hihetetlen volt az a szeretet, amivel a bajai bemutatón és most a budapesti premieren is fogadták az előadásunkat. Csodálatos volt belülről megélni, ahogyan szinte életre keltek Demjén Ferenc dalai"

- kezdte a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor, aki csak hétfőn érezte igazán, hogy mennyire megerőltető is volt számára a kettős bemutató.

„Ha most kéne lóra ülnöm és újra énekelnem, lehet, nem menne... Persze megpróbálnám, de kötve hiszen, hogy a hangszálaim és a karom engedelmeskednének nekem. A jobb bicepszemben ugyanis izomszakadás van, illetve napok óta hangszálgyulladás is kínoz. Ennek ellenére eszembe sem jutott lemondani az előadásokat, vagy akár csak félgőzzel énekelni a hétvégén. Az adrenalin valahogy átlendített a gondokon,ahogyan Szerényi Lacit is, aki alatt a próbákon megbotlott a ló és hatalmasat bukott. Ő zúzódásokkal csinálta végig a két előadást. De minden kollégámnak hálával tartozom,hiszen sokan küzdenek megfázással is. Janza Kata szinte beszélni sem tudott néhány órával a színpadra lépés előtt, de amikor énekelt, ennek nyoma sem volt" - folytatta büszkén Pintér Tibor.

Idén ősszel többször is bemutatják majd A szabadság vándorait a Kincsem Parkban, így aki lamaradt róla, még pótolhatja.