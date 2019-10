Négy éve tört ki a botrány, ekkor vádolták meg Lagzi Lajcsit áramlopással, amiért a zenész börtönben is ült. Az eset óta magánélete is megromlott.

Lagzi Lajcsi elárulta, hogy bírósági ügye óta - amiből még mindig hiszi, hogy tisztázni tudja magát -, igencsak megromlott a kapcsolata feleségével, Boglárkával: „Nem tagadom, a bírósági ügyem igencsak megsínylette a házasságunkat Bogival, úgy is fogalmazhatnék, hogy ráment a kapcsolatunk. Nem tolerálja az ezzel kapcsolatos nyilatkozataimat, úgy érzi, hogy kiteregetem a magánéletünket, csakhogy én mindig is a nyilvánosság kereszttüzében éltem. Ez nem a meghurcoltatásomtól fogva van így, hanem évtizedek óta" - mondta a Bors Extrának adott interjúban a Dáridó atyja, aki szerint ha most elzárkózna a médiától, azzal azt sugallaná, hogy menekül.

A zenész elárulta, hogy testvére sem nézi jó szemmel a szerepléseit, és az üggyel kapcsolatos nyilatkozatait: „Olyanok vagyunk, mint a tűz és víz. Pisti sokkal zárkózottabb típus, mint én... nem szereti az ügyemmel kapcsolatos megnyilvánulásaimat. Ez van" - mondja Lajcsi, aki gyermekeire viszont mindig számíthat.

„Lala pénzügyi területen dolgozik, és teljesen elhatárolódik a médiától, míg Istvánka nyitottabb a szereplésre. Most fog egyetemre menni, nemzetközi managementet tanul, és az is felmerült benne, hogy ügyvéd lesz. Nyilván elsősorban az én ügyem sarkallja a jogi pályára, szeretne engem védeni. De nagyon remélem, hogy mire ő elvégzi a jogi egyetemet, addigra az én ügyem már tisztázódik" - mondta bízakodva a lapnak a dáridós.