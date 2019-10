A Párizs bohémnegyede, a Montmartre kabaréi és bordélyházai megörökítőjeként ismert Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) alkotásaiból minden korábbi kiállításánál szélesebb panorámát nyújt a retrospektív a párizsi éjszakai élet vibrálásától a korabeli társadalmi valóság különböző oldalainak bemutatásáig.

A tárlat első harmadában időrendben láthatók az egyik legtekintélyesebb és legrégibb arisztokrata család sarjaként a dél-franciaországi Albiban született alkotó tanulóéveinek munkái. A ritka genetikai betegségben szenvedő művész rajztehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott, így tanulmányait a korszak neves festőjének Fernand Cormonn-nak párizsi műtermében folytatta, ahol diáktársa volt mások mellett Émile Bernard, Loius Anquetin és Vincent van Gogh is.

A tárlat ezt követően tematikailag szerveződik: a naturalista portréktól a modern élet és a technikai újítások megörökítésén át a nőkről, beleértve a prostituáltakat is, a legnagyobb tisztelettel és gyengéd tekintettel készült képekig, illetve a művész családjának lovairól festett alkotásokig.

"Olyan műveket is be akartunk mutatni, amelyeket nem állítottak ki az előző, 1991-es életműtárlaton, mindenekelőtt a kezdeti és az utolsó évekből" - mondta Stephane Guegan, a kiállítás egyik kurátora. " A kezdeti munkákat azért nem, mert túl akadémikusak, ami tévedés, az utolsókat pedig azért, mert nem tartották őket nagyra, ez pedig egy másik tévedés" - tette hozzá.