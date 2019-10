Demcsák Zsuzsa többet nyert az Ázsia Expresszel, mint bárki, ugyanis a műsor meghozta számára az igazi szerelmet.

"...Történt ugyanis, hogy az Ázsia Expressz forgatása egy hét után, két hét pihenőre kényszerült. Nyilván tudjátok ennek a sajnálatos okait. A lényeg, hogy ebben a kényszerpihenőben ismerkedtünk mi össze hosszan tartó beszélgetések során, aminek nem akartunk véget vetni. Nyilvánvaló volt már ekkor mind a kettőnk számára, hogy mi összetartozunk, örökké. Április 24-én össze is házasodtunk. Ez Isten színe előtt történt. Nem, nincs még papírunk róla, de azzal mindenki tisztában van, aki élt már házasságban, hogy nem is ez számít. Most már együtt élünk itthon, ami neki is az otthona lett. Feladott, hátrahagyott mindent és velünk kezdett új életet. És tudjátok mit érzek? Hálás vagyok, hogy ebben a szerencsében részesített a sors, hogy megtaláltuk egymást és a világ legjobbembere, férje szeret engem, én pedig őt!" - írta Zsuzsa közös képükhöz.

Bár Zsuzsa szerelme, Krishan tökéletesen beilleszkedett új otthonába, most mégis haza kell utaznia Indiába. A férfi addig nem is tér vissza, ameddig nem szerzi meg azt a fontos iratot, ami elengedhetetlen magyarországi esküvőjükhöz – erről mesélt a pár a Story magazinnak.

A műsorvezető nehezen viseli szerelme távollétét, és arra kér mindenkit, ellenségeskedés helyett szurkoljanak nekik, hogy minél előbb újra együtt lehessenek.

"Elég kemény ezen végig küzdeni magunkat, harcolva az idővel és próbálva elviselni a másik felünk hiányát. Ezért arra kérek mindenkit, hogy spekulatív, rosszindulatú, pikírt megjegyzések helyett, inkább szurkoljon nekünk, egy valós, igaz szerelemnek!"