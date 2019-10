A legismertebb magyar plus size modell sosem takargatja idomait, mindig bátran és büszkén pózol lengébbnél lengébb öltözékekben a közösségi oldalán, ahogy tette ezt most is. Sirokai Diána fehérneműben mutatta meg testét követőinek arra bíztatva őket, hogy bókoljanak egymásnak. "Ha úgy gondolod, hogy egy lány csinos, tudasd vele, vagy dicsérd meg a ruháját. A nőknek szóló, nőktől származó bókok nagyon felemelőek" - írta fotójához.