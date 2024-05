Anyatulajdonságok, amelyek minden munkáltatónak csak hasznára válhatnak

Amikor egy nő várandós lesz, nagy az ijedtség a munkahelyén, hogy hogyan pótolják majd a kieső munkaerőt. Amikor pedig pár év után anyaként visszatérne a munka világába, azért aggódnak, hogy vajon képes lesz-e „gyerek mellett” ellátni a korábbi pozícióját, feladatait. Arra kevesen gondolnak, hogy abban a néhány évben, amit otthon töltött, számos olyan képességre tett szert, amely nemhogy nehezíti, de inkább segíti a hatékony munkavégzést.

Anyatulajdonságok, amelyeket a „GYES alatt” fejlesztehetünk ki

Egy barátnőm mesélte, aki szülés előtt egy bankban töltött be osztályvezetői pozíciót, hogy bár csak egy évet töltött otthon a fiával, amikor visszatért dolgozni, nem kapta vissza a pozícióját, egy sokkal alacsonyabb beosztást ajánlottak neki, olyat, amit kitartó munkával már többszörösen túllépett, azzal a megjegyzéssel, hogy az ő beosztását már más tölti be, és örüljön, hogy egyáltalán tudnak neki bármit is ajánlani. Kénytelen volt elfogadni a felkínált álláshelyet, s újra nekiugrani a karrierépítésnek. Nem maradt sokáig, néhány hónap hatékony munkavégzés után a konkurencia felismerte azokat az anyasággal kifejlesztett képességeket, amelyekre előnyként tekintettek.

Kiváló munkaszervezés

Egy csecsemő ellátása rendkívül megterhelő feladat, ahogy fizikailag, úgy lelkileg-szellemileg is rengeteg kihívást jelent. A baba igányeihez való alkalmazkodás mellett a pihenés, pláne alvás lehetősége igencsak korlátozott, nem beszélve az otthon állapotáról, a többi családtag igényeinek kielégítéséről, és akkor hol van még az öngondoskodás?! Ezt a kihívást csak egyféleképpen lehet tejesíteni: pontos munkaszervezéssel. És mire van szüksége a munkáltatónak? Persze, hogy olyan emberre, aki a hatékony munkavégzésről ismert! Nem véletlenül van benne szinte minden állsáhirdetésben elvárásként. Nos, egy anya nemcsak azt mondja, de meg is van benne ez a képesség, ráadásul tökélyre fejlesztve.

Kiváló munkaszervezés és a határidők betartása

Határidők betartása

A csecsemő, kisded szerető gondozása, nevelése szoros időbeosztást kíván, különösen, ha felnőtt emberi igényekkel is rendelkezik a szülő. Ahhoz, hogy mindenre jusson idő, be kell osztani a 24 órát, ami nem mindig könnyű, mert sokszor „gyeses kismamának” 48 órányi munka jut egy napra. Bár rosszindulatúan gyakran elhangzik, hogy aki a „gyerekkel van otthon, csak a hátsóját vakargatja”, ez annyira nem igaz, hogy talán pont arra nincs ideje, hogy vakaródzon. Ellenben a kicsi mellett ott van a bevásárlás, az otthon tisztántartása, a család többi tagjának táplálása, ha vannak nagyobb gyerekek, akkor az óvodai-iskolai ügyek intézése, tanulás, házi feladat stb., és akkor még sem magával, sem az édesapával nem törődött. Akinek mindez belefér egy napjába anélkül, hogy megőrülne, annak a munkahely, ahol csupán a munkahelyi feladatokat kell leosztani nyolc órára, kész felüdülés lesz. Túlórázni senki nem szeret, ráadásul aki a munkaidő letelte után az óvodába, iskolába siet a gyermekeiért, nem is tud, így egyetlen dolgot tehet: mindig minden feladatát késés nélkül, pontosan befejezi.

Monotóniatűrés vs. kreatív megoldások

Az álláshirdetések egyik kedvenc kifejezése. Meg a másik. Nem minden munkahely tartogat kreatívitást igénylő, változatos feladatokat, de a szülés utáni első évek sem mindig ígérnek szellemi kihívásokat. Azaz mégis, de másképp. Ami tény, hogy ha valami, akkor az állandó etetés-pelenkázás-altatás körforgásnál monotonabb feladatkör kevés van. Közben nincsenek barátok, nincs kikapcsolódás, az első minimum fél, de inkább egy évben csak a pici van. Ha van valami, amit egy anya bír, az a monotónia. Ugyanakkor a kreatív megoldások sem állnak távol tőlük, hiszen a kúszás-mászás-járás rögös útjának bejárása és az azt követő kérdésekkel teli, mindent kipróbálni akaró évek valódi kihívásokat tartogatnak minden szülőnek. A figyelem lekötése egy 2-3 éves gyerek esetén nem mindig egyszerű feladat, a minimális küzdelemmel járó boltbajárás, játszótéri bandázás és hasonló közösségi élmények megkívánnak némi leleményességet az anyáktól. Bármire is van szüksége a főnöknek, a munkába visszatérő édesanya frissen fejlesztett készsége áll rendelkezésére.