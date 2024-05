Anyák, akik nem féltek váltani: így találták meg a család és a munka közötti egyensúlyt

Glassl Mariann a fiának festette az első pólót, azóta már több visszatérő megrendelője is van.

Forrás: Magyar Zita

A legjobb érzés, amikor látom mások örömét

„Amikor a nagyobbik fiam bölcsődés volt, szeretett volna különböző mintákkal és rajzfilmfigurákkal ellátott pólókat viselni, de egyszerűen nem lehetett kapni a méretében. Ekkor kezdtem el pólókat festeni, eleinte csak neki. Közben folyamatosan kerestem azokat a megoldásokat és technikákat, amiktől ezek a képek szebbek, részletgazdagabbak és tartósabbak lehetnek. Ahogy telt az idő, egyre jobban fejlődtem a festésben, és ajándékba is számos pólót készítettem. Aztán elvégeztem egy rajztanfolyamot, amitől sokat javult a technikám, és bátrabb is lettem. Az azonban meg sem fordult a fejemben, hogy erre akár egy vállalkozást lehetne építeni, egészen addig, amíg meg nem kaptam az első megrendelésemet, amelyet aztán több másik követett” – emlékszik vissza Mariann, aki ezután felnőtt pólókat, szülő-gyerek egyenpólókat, testvérpólókat is elkezdett festeni, de kizárólag egyedi alkotásokat készít személyre szabottan, nincs két egyforma műve.

„Ami számomra a legfontosabb, és ami miatt még mindig nem munkaként tekintek erre a tevékenységre, az az alkotás öröme. Teljesen elmerülni abban, amit csinálok, és jelen lenni a pillanatban – ez az, ami maximálisan feltölt és kikapcsol. A másik, amit nagyon szeretek: látni a megrendelő örömét. Visszajelzést kapok arról, hogy amin dolgozom, az mást boldoggá tesz. Ez visz napról napra előre.”

Korábbi szakmájához is visszanyúlt

Mariann az alkotásban találta meg az örömöt.

De ahogyan Mónika is a korábbi tapasztalataiból és tudásából táplálkozott, úgy Mariannak is felszínre tört a rendezvényszervező énje. „Elkezdtem pólófestés workshopokat tartani, amit nagyon szeretek, egyrészt mert végigkövethetem és segíthetem a résztvevők önkifejezését az alkotásban, másrészt maga az esemény megszervezése is egy jó kihívás számomra. Azt hiszem, itt köszön vissza a rendezvényszervezésben szerzett korábbi tudásom és tapasztalatom, amit most a vállalkozásomban kamatoztathatok” – mondja. Mariann úgy gondolja, korábban jött volna a siker, ha bátrabban kezd bele a vállalkozásába, ezért minden pályamódosító nőnek azt tanácsolja, hogy ne féljenek elindulni. Ha van egy konkrét tervük, ötletük, akkor merjék kipróbálni magukat, és ne ijedjenek meg a kezdeti csetlés-botlástól mert ezekből is rengeteget tanulhatnak. Az is fontos, hogy pontosan jelöljék ki a célt, amikor elindulnak egy új szakmai úton.

Mariann számára például nagyon lényeges, hogy kézzel készült termékeiben megmaradjon a lélek, ezért ő nem a mennyiségre, inkább a minőségre törekszik. „Ez a vállalkozás jelenleg még nem tudna eltartani egy családot, de nekem nem is ez volt a célom vele. Inkább az, hogy én is hozzájáruljak a családi költségvetéshez egy olyan munkával, ami a gyermekneveléssel összeegyeztethető, amiben örömömet lelem, motivál, és ami nem elvesz tőlem, hanem előre visz.”