Több haja, ám sokkal kevesebb izma volt tinédzserként Dwayne Johnsonnak, amelyről fotót is mutatott rajongóinak Instagram-oldalán. A sztár nosztalgikus hangulatba került, ezért osztott meg képet fiatalkori önmagáról. A felvétel mellett még azt is elárulta, a gimiben a tanárai és a diákok is azt hitték, hogy ő valójában egy beépített zsaru, ezért távol tartották magukat tőle.