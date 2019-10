Nem titok, hogy lányára, Donatellára nagyon büszke, gyakran örvendezteti meg követőit egy-egy közös képpel is. Most is egy ilyen fotót osztott meg, ám ez kuriózumnak számít Kiszel Tünde Instagram oldalán. Vörös hajjal, farmerben, ölében három éves lányával látható.

Az egyik kedvenc őszi képem! A kislányom 3 éves volt! – írta a fotó mellé Tünde, aki rengeteg gratuláló hozzászólást zsebelt be érte.