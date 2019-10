Dobó Ági a gasztronómia szerelmese, emellett imád gyerekekkel foglalkozni és beszélni. Most egyszerre hódolhat mindezeknek, ugyanis a Nemzetek Sajtfesztiválján a gyerekrendezvények háziasszonya lesz.

Dobó Ági szépségkirálynőként vált ismertté hazánkban. Két gyerek édesanyjaként és feleségként a gasztronómiában is megtalálta önmagát, olyannyira, hogy főzőműsort is nyert konyhatudományával. Számára két szerelem létezik a családja illetve a gasztronómia. Imádja a gyerekeket is, így nagyon boldog volt, amikor felkérték háziasszonynak egy gasztonómiai rendezvényre.

„Nagyon boldog vagyok, mert az életem legfontosabb részei - a gyerekek, a gasztronómia és a jó sok beszéd – koncentrálódnak egy eseményen. Úgy gondolom, nagyon fontos alaposan megismertetni a gyerekeket az őket körülvevő világgal, különösen a természettel, az élőlényekkel és a belőlük származó ételekkel. Manapság erre igen nagy szükség van, mert a kicsik sokszor nem tudják, hogy miként készül például a tej vagy a sajt. A fesztiválon ezt megtanulhatják, ugyanis mini sajtüzemben készíthetnek sajtot, megismerhetik a tejelő állatokat és vetélkedőkön vehetnek részt" – mondja Dobó Ági.