Marton Adri és két kisfiuk is az emeleti szobákban aludtak, amikor betörők próbáltak meg behatolni otthunkba. A művész időben felébredt a zajra, feloltotta a lámpákat, a rablók pedig elszeleltek. Szerencsére mindenki sértetlenül megúszta az esetet és Edvin hétmillió forintos hegedűjének sem kélt lába.

"Belegondolni sem merek, milyen tragikusan végződhetett volna az éjszaka, nagyon megijedtem, még mindig nem hagynak nyugodni a történtek. Először csak füleltem, mi lehet ez a zaj, de amint ráeszméltem, ezek nem a gyerekek, kikeltem az ágyból, majd elindultam a gyakorlószobám felé. Rögtön az villant be, hogy a Stradivari ott van, a legrosszabb gondolatok cikáztak a fejemben. Még éppen időben kelhettem. Szerencsére semmi nem tűnt el, a hegedű is érintetlen maradt. Nem lehetek benne biztos, de úgy gondolom, nem célirányosan törtek be. Szerintem nem tudták, ki lakik itt, és hogy a Stradivari is itt van" - nyilatkozta a Blikknek Edvin Marton.