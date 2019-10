Pintér Tibor barátjnőjének, Ilyés Jenifenrek a szülei nem fogadják el a két szerelmes kapcsolatát. Tenyával egyáltalán nem hajlandóak szóba állni, ami nagyon fáj a színésznek. Erről a Life TV műsorában vallott Szulák Andreának.

"Az, hogy a párom anyukája nem hajlandó elfogadni engem, az nagyon bánt. Ezúton is üzenem neki, hogy egyébként én szeretem őket. Tehát igazából bennem nagy szeretet van még úgy is, hogy ők engem nagyon nem szeretnek. Nem akarnak elfogadni, és bánt. Beleéltem magam, hogy elmegyek egy-két családi ebédre. Előbb-utóbb lehet, hogy megtörik a jég, de ők most rosszul vannak a gondolattól, hogy a Pintér Tenya, egy 45 éves nőcsábász pasi lenyúlta az ő lányukat. Pedig tényleg szerelmes vagyok, és igaziból szeretem a lányukat, és ezt nem hiszik el nekem. De nem is tudok velük beszélni, még azt az esélyt sem adják meg" - panaszolta Tenya.