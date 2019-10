Király Linda kilenc évig tartó kapcsolatának vetett véget nemrégiben. Az énekesnő mögött nehéz év áll, de édesanyja mindenben mellett állt, most szorosabb a kapcsolatuk, mint valaha.

Évek óta húzódó hormonális betegsége miatt gyomorszűkítő műtétet vállalt, életmódott váltott, és kilenc év után szakított vőlegényével Király Linda - írja a Bors. Nem volt éppenséggel könnyű éve az énekesnőnek, édesanyja támogatására viszont minden esetben számíthatott.

"Mindig jó volt a viszonyom anyuval, de amikor szingli lettem, még közelebb kerültünk egymáshoz, új oldalát ismerhettem meg. Merész döntés volt teljesen felforgatni az életemet, de ő mindenben támogatott, mert megértette: a testi-lelki gyógyulásomhoz erre van szükség. Szerencsére ezt a volt párom, Zsombi szintén elfogadta, akivel azóta is kiváló a viszonyunk" - mesélte Linda a NőComment adásában. Az énekesnő azt is elárulta, hogy új lakásának berendezése kapcsán még édesanyjával közös hobbijuknak is együtt hódolhattak: "Anyuval pofoztuk ki végül a lakásomat, együtt festettük ki, bútorokat vettünk és alakítottuk át „régiesebbé", ami az egyik kedvenc közös hobbink" - mesélte Linda.