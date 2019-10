Igazán meglepő eset, hogy valaki egy akváriumi halat csomagként szeretett volna elküldeni egy kis nejlon zacskóban, a kézbesítő gondoskodásának hála, a hal egészségesen és a nejlonból kimentve, egy üvegben került új gazdájához.

Az sem megszokott, hogy giliszták lepik el az automatákat, pedig volt rá példa: egy humusztenyésztő csomagként próbálta feladni a csúszómászókat, csak azzal nem számított, hogy az állatok, maguktól akarnak majd célba érni. "Legutóbb azon mosolyogtunk, milyen leleményesek a csomagküldők, valaki valószínűleg költöztetők helyett, a mi automatáinkat fogta be dobozszállításra. Már-már mindennapos a házi savanyúságok, lekvárok és torták küldése is. A téli időszakban - leginkább karácsony előtt - olyan is előfordul, hogy az automaták megtelnek, ilyenkor személyesen, az automata mellett adjuk át a csomagokat, hogy ne csússzunk ki a szállítási időből. Nem régi eset, hogy éppen átadás közben kapcsolt be a kézbesítendő "csomag" és rezgett a doboz a futár kezében. Szerencsétlen hölgy nagyon zavarba jött, pedig nincsen semmi szégyenteljes abban, ha valaki szexuális segédeszközt használ" - mesélte Bubori Ferenc az egyik ismert csomagküldő szolgálat operációs igazatója.

Szintén a karácsonyi időszakban fordulhat elő, hogy a szülő gyerekkel érkezik a csomag átvételére, és a webáruházból, vagy az innen-onnan rendelt termék nincs becsomagolva, amit a gyerek, persze nem láthatna meg. Ilyenkor a futárok terelik el a gyerek figyelmét addig, amíg a felnőtt a kicsinek szánt karácsonyi ajándékot feltűnés nélkül becsempészi a szatyor aljára.

Forrás: OTS