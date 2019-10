Habár Kulcsár Edina egy végtelenül pozitív személyiség, az ő életében is vannak nehezebb időszakok. Az vallja, hogy a problémákat ki kell beszélni, különben felemésztik. Éppen nemrég esett át néhány ilyen napon, és ezt meg is osztotta követőivel.

"Ritkán érzem, hogy rossz napom van, mert mindig maximális pozitivitással próbálok hozzáállni a dolgokhoz, és nem szoktam engedni, hogy bármi is elrontsa a kedvem, de tegnap mégis megtörtént. Sőt, mostanában többször is szembenéztem azokkal a problémákkal, amiket nem akartam észrevenni, mert azt gondoltam, ha tudomást sem veszek róluk, akkor nem is léteznek, de sajnos IGEN. Sőt, ezek mind táplálták a bennem lévő rossz érzéseket, és pont ezért muszáj róluk beszélni, mert különben csendben felőrölnek. Ha valakivel problémánk van, azt azonnal meg kell beszélni a másikkal, persze vannak olyan szerencsétlen helyzetek is, amikor a másik oldalról nincsen hajlandóság erre, ez a rosszabb. És, hogy ilyenkor mit lehet tenni? Elengedni, megemészteni és megbocsájtani legbelül, mert a bennünk lévő harag soha nem vezet semmi jóhoz. Az egyetlen gyógymód a megfelelő felfogás és persze az idő. Nagy reményekkel indulok a mai napnak. A rosszat elengedem a jót pedig beengedem" - írta Edina.