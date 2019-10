Salma Hayek bikiniben bizonyította be, hogy teste 50 felett is tökéletes.

Salma Hayek 53 éves, de korából legalább egy évtizedet letagadhatna. Teste még ma is tökéletes, és ezt most a rajongóinak is megmutatta.

A csinos színésznő friss fotóján egy piros-rózsaszín bikinibe bújt, így sütteti magát a napon.