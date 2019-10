Várkonyi Andrea gyereket nevel, pszichológusként dolgozik, előadásokat tart, nemrégiben pedig újra visszatért a képernyőre. A híresség ritkán enged betekintést a magánéletébe, a HOT! magazinnal most mégis kivételt tett.

Bár Andinak sok szerepben kell helytállnia, minden fronton képes kihozni magából a maximumot.

"Nem vagyok egy tétlen nő, soha nem is voltam. Bármekkora közhelynek is hat, az embernek arra van ideje, amire akarja"– kezdi az interjút Andrea.

A Life TV „Női titkok Várkonyi Andinál" címmel indított műsort. A talkshow-ban nemcsak vendégei, ő is kendőzetlen őszinteséggel mesél életéről.

"Ennek a műsornak nemcsak a háziasszonya vagyok, hanem az egyik szerkesztője is, így nemcsak a felvételek napján dolgozom vele...Amikor párkapcsolatokról, a szakításról vagy a szingliségről beszélünk, muszáj állást foglalnom. Egyrészről engem is érint, plusz hiteltelen lenne, ha pont én nem nyílnék meg."

-mondta Andi, aki bár komoly munkának tartja a forgatásokat, fel is töltődik közben.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andreaegy évvel ezelőtt szakítottak egymással. Bár meglehetősen hosszú út vezetett idáig, Andi ma már kiegyensúlyozott, boldog életet él.

"Túl vagyok a Gáborral való szakításon. A gyászhoz hasonló fázisokon mentem keresztül, megéltem temérdek érzelmet, végül sikerült pontot tennem ennek a kapcsolatnak a végére. Az elmúlt bő egy év arról szólt, miként legyek őszinte magammal...Teljességet érzek az életemben. Bízom benne, hogy Gábor is. Nórin kívül másról nem beszélünk, a továbblépésről sem. De ismerem Gábort, sőt nálam jobban csak az anyukája ismeri őt, így biztos vagyok benne, hogyha nem is beszél róla, ő is végigjárta a maga belső útját"

-tette hozzá Andrea.

A műsorvezető készen áll egy új kapcsolatra, de nem sürgeti a dolgot. Bár nem tudja mit, vagy kit hoz a jövő, abban biztos, hogy a gyerekénél senki nem lehet fontosabb.

"A lányommal való kapcsolatom felbecsülhetetlen. Ez egy soha nem múló szeretet. Ha róla van szó, eldobok mindent. Most is épp beteg, kitört rajta a nátha, és az első dolgom volt átszervezni a napot: lemondtam a munkáimat, majd rohantam érte. Hogy ez kit zavar, vagy hogy a jövőben kit fog, azzal nem törődöm."